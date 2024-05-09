Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану

Під час загальної мобілізації усі військовозобов’язані після призову мають пройти медкомісію. Саме медична комісія визначає стан здоров’я та робить висновок – придатна людина до служби чи ні.

Що означає знятий з військового обліку під час воєнного стану – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Категорії непридатності

Наказом Міністерства оборони України Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України № 262 від 27.04.2024 року встановлено дві категорії – придатний та непридатний.

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Відтепер з’являється уточнення щодо придатності чоловіків. Так, з помірними порушеннями функцій внаслідок тієї чи іншої хвороби військовозобов’язаних визнають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВЗВО, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Тимчасово непридатні також є. Це особи, визнані такими і зобов’язані повторно пройти через 6 або 12 місяців військово-лікарську комісію, яка якраз і має право виписати висновок про непридатність до військової служби.

– Є наказ № 490, яким було внесено зміни до проходження ВЛК. Тепер ВЛК визначає придатність або непридатність не лише до служби, а й до конкретної військово-облікової спеціальності. Тобто частина обмежено придатних, які будуть повторно проходити ВЛК, будуть визнаватися придатними для обмеженого кола військо-облікових спеціальностей. Тобто їх не будуть визнавати придатними до посади кулеметника або стрільця у штурмовому батальйоні, їх будуть визнавати придатними до посади водія або кухаря, – зазначив юрист LCF Law Group, член Асоціації правників України Володимир Романчук.

Зміни про військовий облік у законі про мобілізацію

У законі № 10449 про мобілізацію є єдине нововведення, що стосується військового обліку. Воно стосується військовозобов’язаних та резервістів з-поміж осіб, які проводять розвідувальну та контррозвідувальну діяльність у ЗСУ, СБУ й інших структурних підрозділах МВС, Нацгвардії.

– Їх знімуть з військового обліку у ТЦК та СП з одночасним направленням на взяття на військовий облік до відповідного розвідувального органу. Оскільки це представники розвідки, їхні особові справи повинні зберігатися більш відповідально, ніж всіх інших громадян, які служать у ЗСУ. Щоб інформація, яка стосується розвідників та контррозвідників, не потрапляла до загалу, їхні особові справи беруться на облік безпосередньо у Міноборони, не у ТЦК та СП, – додає експерт.

Тобто якщо ви розвідник ГУР, ваша особова справа буде у Головному управлінні розвідки, а не в Оболонському ТЦК та СП.

Що означає виключений з військового обліку

Перелік людей, які не підлягають призову, визначений у статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

– Проте до неї поки що не внесені зміни з нового закону про мобілізацію, а там перелік змінюється, – зазначив Володимир Романчук.

Загалом знятий з військового обліку означає, що людина повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації.

Проте якщо непридатність до служби встановлена призовнику до початку повномасштабної війни, його повторно можуть викликати на медкомісію та перевірити стан здоров’я.

Широкий список хвороб, з якими не беруть до армії у мирний час, значно звужується під час воєнного стану. Тому навіть якщо у вас є відмітка виключений з військового обліку, під час воєнного стану вас все одно можуть мобілізувати. Звичайно, це залежатиме від висновку ВЛК.

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