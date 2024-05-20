Очільник УІНП назвав три сценарії щодо колишньої Арки дружби народів у Києві

Голова Українського інституту пам’яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що Арку Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів) не обов’язково демонтувати, якщо місто і громада її переозначать.

В інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна він заявив, що бачить три сценарії розвитку подій довкола цього об’єкта. Один із них – перетворити її на символ ЛГБТ або просто веселки.

Що чекає колишню Арку дружби народів

— Я бачу три сценарії розвитку подій довкола цього об’єкта. Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як в 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою, – сказав Дробович.

За словами голови УІНП, варіант із веселкою єдиний, який справді переосмислює цей об’єкт, а також навколо нього з’являється новий контекст і нова дискусія.

Зараз дивляться

Він додав, що тріщина, яка зараз є, це хороше та сильне висловлювання, але вона “не стала віральною”.

— Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її Аркою тріщини народів. А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив Правий сектор, а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ, – додав очільник УІНП.

Дробович зауважив, що це не єдиний варіант, “можливо, там можна зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше”.

У квітні МКІП ухвалило рішення, що колишня Арка дружби народів у Києві більше не є об’єктом для внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Це дозволяє її демонтувати.

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