Російська бавовна: що це та чому цей термін став народним мемом

В українському інформаційному просторі вибухи, які час від часу лунають у Росії, називають бавовною.

Звідки пішла така назва та чому це стало народним мемом – читайте в нашому матеріалі.

У них хлопки, у нас бавовна

Ще навесні 2022 року в російському Бєлгороді, яке межує з Харківською областю, почало коїтись щось дуже нехарактерне для РФ. У місті постійно щось вибухало та спалахувало. У той час як росіяни не розуміли, що відбувається, їхня влада мовчала й ніяк не коментувала події.

Зараз дивляться

А от місцеві бєлгородські журналісти не могли лишитись осторонь і назвали ці “дивні речі” – хлопками. Тому наступні кілька тижнів у пропагандистських ЗМІ можна було побачити чимало цікавих заголовків – У Бєлгороді знову щось хлопає, У Бєлгороді знову хлопки тощо.

Така позиція дуже порадувала та насмішила креативних українців, тому хлопки почали називати бавовною. Адже мовою самих росіян, вибухи – це хлопки, що співзвучно з українською назвою тканини рослинного походження — бавовною.

Росіяни настільки бояться використати слово вибух, що в них тепер постійно щось хлопає – то в Бєлгороді, то в тимчасово окупованому Криму.

Ось так і з’явився цікавий та доволі милий термін – бавовна.

Росіяни постійно не там курять

У серпні 2022 року в анексованому Криму стало неспокійно. Російська неуважність та “куріння” в непризначених для цього місцях призводило до постійних хлопків та пожеж. З початку місяця в різних районах півострова на декількох військових об’єктах сталася бавовна. Ті вибухи були початком неспокою в Криму на наступні два роки.

Почалось усе 9 серпня 2022 року з Новофедорівки, коли на аеродромі Саки пролунали потужні вибухи. Відомо, що цей аеродром є одним із ключових для російської авіації на півострові, який вона використовує для авіаударів по Україні.

За словами очевидців, пролунало щонайменше 15 вибухів. У РФ же заявили, що на аеродромі в Новофедорівці начебто здетонували авіаційні боєприпаси, що й спричинило бавовну.

А зранку 16 серпня в селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, теж пролунали вибухи у військовій частині російських окупантів. У Росії ці вибухи на військовому об’єкті пояснили так – просто сталося займання в результаті детонації боєприпасів.

Як бачимо, у Криму доволі неспокійно, постійні бавовни змусили близько 40 тис. росіян покинути півострів, хоч вони там жили, як у себе вдома, і все було дуже душевно.

Українці ж підхопили тренд і почали постити в мережі різноманітні меми та приколи про кримську бавовну. Підхопили цей рух і відомі українські мережі.

“Свіжа” бавовна в Криму

21 квітня 2024 року вибухи в Криму прогриміли близько дев’ятої ранку. Жителі Севастополя повідомляли про сильний дим та бачили пожежні машини. Попередньо, рятувальники могли прямувати до Сухарної бухти чи бухти Голландія.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що на одному з кораблів на півночі Севастополя відбили атаку протикорабельної ракети. Проте через падіння осколків сталося незначне займання, яке оперативно ліквідували.

Тим часом моніторингова група спільноти Крымский ветер уточнює, що в Сухарній бухті ще напередодні стояв великий десантний корабель проєкту 775 і ще один корабель.

23 червня гучно було в районі Севастополя, Балаклави, Євпаторії, Сак, Бахчисарая, Інкермана. У російському Міноборони переконували, що через ППО від своєї траєкторії відхилилася та вибухнула в повітрі ракета ATACMS.

Водночас очевидці помітили дим над Севастопольською бухтою, на півночі міста, та детонацію в районі Козачої бухти, де базується 810 бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

15 липня бавовну в Криму почули з третьої ночі – усе завершилося прильотами по військовій частині на мисі Фіолент під Севастополем.

18 липня СБУ спільно з ВМС ЗСУ морськими та повітряними дронами уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав.

Бавовна в Росії

Для ударів по важливій для війни російській інфраструктурі Україна вдало використовує дрони літакового типу. Часом вони долають відстань у понад 1000 км.

За даними Міноборони РФ, бавовна в регіонах ближче до України лунає щодня.

20 квітня 2024 року одразу вісім областей Росії атакували безпілотники. Російське Міноборони стверджувало, що нібито перехопило пів сотні дронів над Бєлгородською, Брянською, Курською, Тульською та в інших областях.

Губернаторам Брянської, Калузької та Смоленської областей довелося пояснювати місцевим, чому в їхніх регіонах після вибухів зайнялись пожежі.

6 липня ударні дрони атакували Краснодарський край РФ: там пошкодження зазнала вежа стільникового зв’язку, горіли резервуари з пальним на двох нафтобазах. Дрони атакували об’єкти в Єйському, Ленінградському та Павловському районах.

22 липня ударні безпілотники атакували Бєлгородську, Воронезьку, Смоленську, Ростовську області та Краснодарський край РФ. Під удар потрапили військовий аеродром у Морозовську та нафтопереробний завод у Туапсе. За даними ЗМІ, атаку на НПЗ готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Уночі та зранку 27 липня жителі російської Рязані чули та спостерігали атаку ударних безпілотників на військовий аеродром Дягілєво й нафтопереробний завод. Згодом у мережі почали публікувати кадри диму над містом.

Відомо, що на аеродромі Дягілєво дислокується 43 Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу: там стоять бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ.

Уночі 29 липня 2024 року щонайменше шість російських регіонів атакували безпілотники. Гучно було в Брянській, Бєлгородській, Орловській, Воронезькій, Курській та Ленінградській областях. Відомо, що в Бєлгородській області горіла електропідстанція, в Орловській – пошкоджена місцева електростанція, у Курській – лінії електропередачі, у Воронезькій області – об’єкт комунальної інфраструктури.

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