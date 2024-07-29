Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Виплати на другу дитину 2024: сума та як отримати при народженні
Мінсоцполітики у 2024 році продовжує фінансування виплат на дітей до трьох років. При народженні дитини один із батьків має право на отримання таких коштів.
Яка сума виплат на другу дитину і як їх отримати при народженні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Варто зазначити, що виплата при народженні дитини має фіксований розмір — 41 280 грн.
Ця сума не залежить від того, яка дитина за черговістю.
Саме тому виплати на другу дитину у 2024 році — 41 280 грн (як і на третю, четверту тощо).
Виплати на другу дитину 2024: як здійснюються
Виплати на першу, другу, третю і наступну дитину здійснюються таким чином:
- 10 320 грн — виплачують одразу;
- 860 грн на місяць — протягом трьох років.
Тобто, більше 40 тис. грн батьки одразу після народження дитини не отримують. Такі ж виплати передбачені під час усиновлення дитини.
Якщо мамі (або батьку) призначили допомогу при народженні маляти, а вона (він) хоче вийти на роботу — виплати до трьох років зберігаються.
Подати заяву можна не пізніше ніж через 12 місяців після законного ухвалення рішення про усиновлення дитини.
Виплати на другу дитину 2024: як отримати
Виплати на дитину можна оформити кількома способами:
- У відділі соцзахисту. Для цього зверніться у відділ соцзахисту в своєму регіоні і напишіть заяву про народження дитини. Разом з нею подайте копію свідоцтва про народження дитини та пред’явіть оригінал документа.
- Також оформити ці виплати можна в Дії. Для цього замовте спеціальну послугу єМалятко.
Як отримати виплати на дитину в Дії:
- Зайдіть на портал Дія.
- Авторизуйтесь та перейдіть у розділ єМалятко.
- Введіть дату народження дитини та її походження.
- Потрібно вказати інформацію про батьків дитини (місце реєстрації, паспортні дані).
- Після пологів на телефон мами приходить номер медвисновку. Його потрібно теж зазначити під час оформлення виплат у Дії. Якщо ви не знайшли номер у своїх смс, його можна знайти у довідці з пологового.
- Виберіть послугу Призначення допомоги при народженні дитини.
- У ньому вкажіть, хто саме отримуватиме кошти (мама чи тато).
- Визначте спосіб отримання грошей (пошта, картка).
- Вкажіть номер відділення пошти або реквізити рахунку.