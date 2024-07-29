Виплати на другу дитину 2024: сума та як отримати при народженні

Мінсоцполітики у 2024 році продовжує фінансування виплат на дітей до трьох років. При народженні дитини один із батьків має право на отримання таких коштів.

Яка сума виплат на другу дитину і як їх отримати при народженні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Варто зазначити, що виплата при народженні дитини має фіксований розмір — 41 280 грн.

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Ця сума не залежить від того, яка дитина за черговістю.

Саме тому виплати на другу дитину у 2024 році — 41 280 грн (як і на третю, четверту тощо).

Виплати на другу дитину 2024: як здійснюються

Виплати на першу, другу, третю і наступну дитину здійснюються таким чином:

10 320 грн — виплачують одразу;

860 грн на місяць — протягом трьох років.

Тобто, більше 40 тис. грн батьки одразу після народження дитини не отримують. Такі ж виплати передбачені під час усиновлення дитини.

Якщо мамі (або батьку) призначили допомогу при народженні маляти, а вона (він) хоче вийти на роботу — виплати до трьох років зберігаються.

Подати заяву можна не пізніше ніж через 12 місяців після законного ухвалення рішення про усиновлення дитини.

Виплати на другу дитину 2024: як отримати

Виплати на дитину можна оформити кількома способами:

У відділі соцзахисту. Для цього зверніться у відділ соцзахисту в своєму регіоні і напишіть заяву про народження дитини. Разом з нею подайте копію свідоцтва про народження дитини та пред’явіть оригінал документа.

Також оформити ці виплати можна в Дії. Для цього замовте спеціальну послугу єМалятко.

Як отримати виплати на дитину в Дії:

Зайдіть на портал Дія. Авторизуйтесь та перейдіть у розділ єМалятко. Введіть дату народження дитини та її походження. Потрібно вказати інформацію про батьків дитини (місце реєстрації, паспортні дані). Після пологів на телефон мами приходить номер медвисновку. Його потрібно теж зазначити під час оформлення виплат у Дії. Якщо ви не знайшли номер у своїх смс, його можна знайти у довідці з пологового. Виберіть послугу Призначення допомоги при народженні дитини. У ньому вкажіть, хто саме отримуватиме кошти (мама чи тато). Визначте спосіб отримання грошей (пошта, картка). Вкажіть номер відділення пошти або реквізити рахунку.

Джерело : Урядовий портал

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