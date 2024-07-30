Мобілізація, тарифи, зарплати військових, субсидії та виплати: головні зміни з 1 серпня

З 1 серпня на українців чекають деякі зміни. Так, у Мінсоцполітики заговорили про додаткову підтримку державою переселенців, а саме про запровадження субсидії для ВПО на оренду житла.

В останній місяць літа деякі категорії громадян нашої країни отримають додаткові виплати до Дня незалежності України.

Мобілізація в Україні продовжиться, а військовозобов’язані українці, які не оновили свої дані протягом 60 днів, ще можуть це робити і протягом серпня.

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Які ще важливі зміни очікують на українців із 1 серпня 2024 року – далі в матеріалі.

Субсидії для українців

Українцям із 1 серпня продовжать надавати субсидії на оплату житлових та комунальних послуг, абонентського обслуговування для споживачів, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлову субсидію мають право отримати родини, витрати яких на оплату житлово-комунальних послуг перевищують обов’язковий платіж. Розраховують її індивідуально для кожної родини з огляду на встановлену соціальну норму житла, рівень доходу й вартості оренди, а також кількість членів сім’ї.

За даними Міністерства соціальної політики України, обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить від доходів родини. Зокрема, діє така формула:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, після чого визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (тобто 2 920 грн);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, після чого визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Новий вид субсидії можуть отримати переселенеці, зокрема йдеться про компенсацію оренди житла. Мінсоцполітики готує відповідний додатковий інструмент державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Чи запрацює він у серпні, поки що не відомо.

Субсидія для ВПО призначатиметься за принципом, аналогічним призначенню житлової субсидії.

Додаткова виплата пенсіонерам, УБД та ветеранам

До Дня незалежності України, яке відзначають 24 серпня, окремі категорії громадян отримають виплату від держави у розмірі 450-3100 грн.

Як інформує Пенсійний фонд України, механізм виплати буде такий самий, як і у 2023 році:

пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією – без додаткового звернення;

ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих заявок, зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Перелік уповноважених банків — за посиланням.

Зазначимо, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість зробити це у зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Мобілізація в Україні

16 липня сплив 60-денний термін для оновлення даних військовозобов’язаними українцями. Тим, хто цього не зробив, загрожує штраф у розмірі від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. гривень до 25,5 тис. грн).

Як заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, військовозобов’язані не будуть отримувати автоматичних штрафів за несвоєчасне оновлення даних – існує відповідна процедура, яка може тривати від трьох місяців до року.

Водночас у тих, хто не оновив дані до 16 липня, ще є можливість це зробити. Для цього необхідно прийти до ТЦК або ж оновити свої дані в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного та резервіста Резерв+.

– Нагадуємо, що в Резерв+ залишається можливість оновити дані навіть після 16-го числа (липня, – Ред.) за першої авторизації для тих, хто раніше не користувався застосунком, – зауважила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

З 17 липня ЦНАПи не надають таку послугу.

До того ж, із 17 серпня відповідно до закону про мобілізацію всім чоловікам віком від 18 до 60 років для перетину державного кордону необхідно мати військово-обліковий документ – паперовий або електронний. У серпні це не змінилося.

Відповідно до ухвалених змін після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Ця опція зберігається і у серпні.

Повістки надсилатимуть за тими адресами, які зазначені під час оновлення військово-облікових даних.

Військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу (паспортом), військовозобов’язані мають надати на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України.

У військово-облікових документах чоловіків, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 №560.

Водночас, наголошують у Держприкордонслужбі, перелік категорій осіб, яким, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд за кордон, наразі не змінювався.

У серпні чоловіки за кордоном можуть знову подавати заяви на оформлення паспортів. Потрібно лише надати чинні військово-облікові документи. Як та де це можна робити, читайте за посиланням.

Зарплати військових

У серпні зарплата військових не зміниться. Так, згідно з інформацією Кабміну, зарплата мобілізованих, які перебувають на фронті, але не залучені безпосередньо до боїв, становить 30 тис. грн.

Захисники, що виконують спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення з ворогом, отримуватимуть у серпні по 50 тис. грн.

Зарплата військовослужбовців, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях, становить 100 тис. грн.

Ті захисники, які перебувають на лікуванні чи реабілітації через отримане поранення під час служби та ті, хто потрапив у полон, також отримуватимуть 100 тис. грн.

Комунальні тарифи: скільки платитимуть українці

У серпні 2024 року ціни на електроенергію, газ та воду залишатимуться незмінними.

Тарифи на світло

У серпні вартість електроенергії для споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год.

Згідно з тарифами на електроенергію в Україні з 1 серпня, суми у платіжках будуть такими:

якщо спожито 250 кіловат-годину – 1 080 гривень;

якщо спожито 500 кіловат-годину – 2 160 гривень;

якщо спожито 1 000 кіловат-годину – 4 320 гривень.

Проте власники двозонних лічильників зможуть заощаджувати, оскільки з 23:00 до 07:00 електроенергія коштуватиме лише 2,16 грн за кВт-год.

Тарифи на газ

Ціна на газ для побутових споживачів становить 7,96 грн за куб. Інші постачальники пропонують газ за цінами від 7,7 до 9,9 грн за куб.

Тарифи на воду

У серпні у великих містах українці сплачуватимуть за воду, як і у минулі місяці. А от у маленьких містах можливе здорожчання, оскільки місцева влада має право самостійно встановлювати ціни на ці послуги.

Виплати для ВПО з 1 серпня

З 1 серпня жодних змін у виплатах ВПО не відбудеться – допомогу отримуватимуть ті, кому її призначили автоматично, а також ті, хто написав заяву на продовження.

Так, виплати автоматично перепризначили пенсіонерам з невеликою пенсією, особам з інвалідністю, дітям-сиротам. За заявою допомогу продовжать отримувати люди, які не можуть працювати, доглядають за дітьми, важко хворими, особами з інвалідністю, не мають доходів або яким надходить низький дохід.

Розмір допомоги становить 2-3 тис. грн.

Навчальний рік почнеться раніше

Відповідно до заяви прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 23 липня, навчальний рік 2024-2025 в українських школах розпочнеться у понеділок, 2 вересня.

– Окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. І його завершення 30 червня 2025 року, – наголосив глава уряду.

Проте, оскільки педагогічна рада кожного закладу загальної середньої освіти у межах затвердженої урядом тривалості навчального року може самостійно визначати структуру й його тривалість, у деяких регіонах діти підуть до школи раніше, а саме у серпні.

Так, про початок навчального року в школах Львова раніше, а саме 19 серпня, через складну ситуацію з електроенергією, спричинену російськими атаками, заявляв мер Львова Андрій Садовий. Але після виходу постанови уряду міський голова заявив, що навчання у школах міста розпочнеться все ж таки 2 вересня.

Уже відомо, що навчальний рік стартує традиційно на початку вересня у школах Хмельницького, Одеси, Черкас, Житомира, Вінниці, Рівного, Луцька, Полтави, Кропивницького та інших містах України.

Водночас заклади вищої освіти, коледжі та училища можуть почати освітній процес наступного місяця. МОН рекомендувало зазначеним закладам розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня, враховуючи енергетичну ситуацію в країні. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.

Так, наприклад, у деяких училищах та університетах Чернівецької області навчальний рік розпочнеться раніше. Зокрема, згідно з інформацією департаменту освіти Чернівецької ОВА у Facebook, у Глибоцькому професійному ліцеї та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича навчальний рік розпочнеться 12 серпня, а у Чернівецькому торговельно-економічному інституті — 26 серпня. Зокрема, перший дзвоник у школах області пролунає 2 вересня.

Більше жіночих купе у потягах

Ще в чотирьох потягах в Україні з’являться жіночі купе з 1 серпня.

Укрзалізниця додає жіночі купе на таких рейсах далекого сполучення:

⁠№ 1/2 Харків – Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня;

№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ – Рахів.

– За вартістю вони традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Квитки до жіночих купе на зазначені поїзди доступні у продажу з 13 липня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Загалом із 1 серпня в Україні налічуватиметься вже 12 поїздів з жіночими купе.

З обігу вилучать популярну банкноту

Від 1 серпня 2024 року Нацбанк почне вилучати з обігу банкноти старого зразка номіналом 500 грн (випуск 2003-2007 років). Поступово такі купюри будуть замінені на сучасні (зразка 2014 року та наступних років випуску).

Як зазначають у НБУ, громадяни без обмежень зможуть продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, їх не потрібно спеціально обмінювати.

Вилучення з обігу передбачає, що українські банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Свята в Україні у серпні

Через воєнний стан в Україні, який Верховна Рада продовжила у липні до 11 листопада, українці не мають додаткових вихідних з нагоди свят.

Так, у серпні на українців чекає одразу декілька важливих державних дат – День державного прапора (23 серпня), День незалежності (24 серпня) День пам’яті захисників України (29 серпня).

День Незалежності 2024 все ж буде вихідним, але лише тому, що дата припадає на суботу. У мирний час неробочим днем мав би стати й понеділок, 26 серпня, проте цьогоріч правило КЗпП про перенесення вихідного не працюватиме.

Наступного місяця також відзначається кілька релігійних свят – вперше у нові дати, оскільки ПЦУ з вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар:

перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (медовий Спас) – 1 серпня (раніше 14 серпня);

Преображення Господнє (яблучний Спас) – 6 серпня (раніше 19 серпня);

Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (раніше 28 серпня);

Перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа (горіховий Спас) – 16 серпня (раніше 29 серпня);

Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя – 29 серпня (раніше 11 вересня).

Успенський піст у 2024 році триватиме з 1-го по 14 серпня. За старим календарем постилися 14-27 серпня.

Міжнародні події

За неофіційною інформацією, на третьому тижні серпня, найімовірніше, 23 серпня, до Києва прибуде прем’єр-міністр Індії Нарендри Моді. Якщо так станеться, то це буде його перший візит із початку повномасштабної війни.

– Кілька джерел у дипломатичних колах Делі підтвердили, що візит відбудеться на третьому тижні серпня, найімовірніше, 23 серпня, – пишуть журналісти видання Wion.

Крім того, у серпні у Польщі відбудеться торговельна неділя.

Цього дня, а саме 25 серпня, незважаючи на закон, який обмежує продаж товарів в останній день тижня та у свята, невеликі магазини, які не можуть конкурувати з великими мережами за ціною, продовжать працювати. Тож цього дня українці, які через повномасштабну війну перебувають у Польщі, як і інші люди у країні, зможуть здійснювати покупки.

Докладніше про це читайте за посиланням.

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