Українці, які хочуть отримати український паспорт у вигляді ID-картки, можуть легко оформити його.

Як оформити паспорт в Україні у вигляді ID-картки, куди звертатися та скільки це буде коштувати у 2025 році – читайте в інструкції на сайті Факти ICTV.

Які підстави для отримання українського паспорта

Ви можете оформити внутрішній паспорт громадянина України у випадку:

Зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації). Отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням). Виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта. Закінчення строку дії паспорта. Непридатності паспорта для подальшого використання. Наприклад, паспорт чи фотокартка мають пошкодження, що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, ім’я тощо. Якщо особа досягла 14-річного віку. Якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток. Наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням). У випадку втрати старого паспорта.

КРОК 1. Оформлюємо паспорт громадянина України у вигляді ID-картки

Оформити паспорт громадянина України можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби.

На сайті ДМС потрібно записатися в електронну чергу, попередньо обравши ваш регіон, дату та час.

Під час воєнного стану сервіс працює лише в окремих регіонах для оформлення паспорта громадянина у вигляді ID-картки. Також звертайте увагу, що запис в електронну чергу може бути недоступний в окремих підрозділах.

Оформлення документів для громадян України в працюючих підрозділах, які відсутні у сервісі, здійснюється у порядку живої черги.

Крім підрозділів ДМС, подати документи на український паспорт можна у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи Паспортному сервісі ДП Документ.

КРОК 2. Збираємо необхідні документи

Для обміну паспорта ви маєте подати такі документи:

паспорт, що підлягає обміну;

документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну;

документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи;

документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів);

одну фотокартку розміром 10 х 15 см (для осіб, які не можуть самостійно пересуватися);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну);

заяву про зняття з консульського обліку (для особи, яка досягла 14-річного віку, постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну).

Якщо ви втратили паспорт чи його вкрали, вам необхідно зібрати наступні документи:

заяву про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта в Україні);

рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами відповідної процедури);

документ, що посвідчує особу законного представника/ уповноваженої особи;

документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів);

одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів (у разі потреби);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну);

заяву про зняття з консульського обліку (для особи, яка досягла 14-річного віку, постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну).

Якщо ви досягли 14-річного віку та вперше оформлюєте паспорт, зберіть такі документи:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України одного або двох батьків;

довідка про реєстрацію місця проживання (за наявності);

РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Якщо хоча б один з батьків не був громадянином України на момент народження дитини — потрібна довідка про реєстрацію особи громадянином України.

Вона видається ДМС України за місцем проживання одного з батьків або консульством України в країні народження дитини та вилучається при оформленні паспорта громадянина України вперше.

Коли усі необхідні документи зібрано, вам необхідно звернутися у підрозділ ДМС, ЦНАП чи Паспортний сервіс ДП Документ.

КРОК 3. Платимо за виготовлення паспорта ID-картки

Державна міграційна служба (ДМС) повідомила, що у 2025 році будуть діяти нові тарифи на оформлення ID-карток та паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

У Державній міграційній службі зазначають, що загальна вартість адміністративного збору в разі оформлення паспорта громадянина України у формі картки протягом 20 робочих днів становить 558 грн, зокрема:

вартість адміністративної послуги – 126 грн;

вартість бланка – 432 грн.

Загальна вартість адміністративного збору в разі термінового (протягом 10 робочих днів) оформлення становить 928 грн, зокрема:

вартість адміністративної послуги – 496 грн;

вартість бланка – 432 грн.

У випадку обміну замість втраченого чи пошкодженого паспорта сплачується держмито у розмірі 34 грн (два неоподаткованих мінімуми доходів громадян).

У Державному підприємстві Документ:

оформлення ID-картки вперше з 14 років – 650 грн;

оформлення ID-картки замість старого зразка 1994 року або обмін паспорта (за 20 робочих днів) – 1208 грн;

обмін ID-картки (20 робочих днів) – 1208 грн;

терміновий обмін ID-картки (10 робочих днів) – 1 578 грн.

Для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше – адміністративна послуга з оформлення паспорта громадянина України у формі картки надається безоплатно.

КРОК 4. Забираємо паспорт

Після того, як ви подали всі документи, можна відстежувати стан вашої заявки на сайті ДМС. Паспорт вам повинні видати не пізніше ніж за 20 робочих днів після подання документів.

Зверніть увагу, що під час дії воєнного стану можуть відбуватися затримки.

КРОК 5. Дізнаємося термін дії біометричного паспорта

Особам віком від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі картки видається на чотири роки.

Особам, яким виповнилося 18 років, паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії 10 років.

Чи можна оформити паспорт громадянина України у формі картки за кордоном

Так, громадяни України, які перебувають за кордоном, мають можливість звернутись до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, тобто, до відокремленого підрозділу ДП Документ.

Наразі такі підрозділи працюють у Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині та Іспанії.

Джерело: ДМС, Паспортний сервіс

