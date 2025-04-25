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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Перша підземна школа на Одещині прийме 700 учнів – МОН

перша підземна школа на Одесщині
Фото: Pixabay

У селі Молодіжне розпочала роботу перша підземна школа на території Одеської області. 700 учнів та учениць зможуть повернутися до очного безпечного навчання. На будівництво укриття було виділено €4 млн. Із них приблизно €75 тис. спрямували на внутрішнє оснащення.

За світовими стандартами

Нове підземне укриття побудоване відповідно до останніх стандартів та вимог до укриттів. У ньому обладнали 24 кімнати різного призначення. Дизайн школи забезпечує інфраструктуру, яка буде корисною як у військовий, так і у мирний час.

Укриття обладнане так, щоб у ньому можна було реалізувати різні активності: ігри у шахи, баскетбол, настільний теніс. Тут також є футбольні зали, мінікінотеатр, ресурсна кімната, а громада вже почала облаштовувати краєзнавчий музей.

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Вчитися під час авіаударів

– Сучасне антирадіаційне укриття – це не лише підземна школа, а й культурний центр та молодіжний хаб, – зазначили у МОН.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що через повномасштабне вторгнення Росії майже кожна сьома школа в Україні зруйнована або пошкоджена, а приблизно 430 тис. учнів не мають доступу до очного навчання.

За словами міністра, зараз в Україні будують понад 100 підземних шкіл за рахунок держбюджету.

У відомстві зазначили, що завдяки підземній школі навчання може продовжуватися навіть за загрози авіаударів. Це забезпечить безперервний освітній процес.

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Джерело: Міносвіти
МОН, Одеська область, Ракетні удари Росії, Школа
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