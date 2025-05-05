Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт: покрокова інструкція

Повномасштабна війна з РФ змусила мільйони наших співгромадян стати переселенцями. Для багатьох із них гостро постало питання отримання закордонного паспорта, який дає право перетинати державний кордон, а також слугує підтвердженням громадянства України. Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт – читайте в матеріалі.

Як перевірити, чи готовий закордонний паспорт: повний гайд

Перевіряють готовність біометричного закордонного паспорта на офіційному сайті Державної міграційної служби України. Для цього скористайтеся покроковим гайдом:

Зайдіть на сайт ДМСУ. У розділі Сервіси оберіть вкладку Перевірка стану оформлення документів. Заповніть форму. У першому слоті виберіть Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт – для дорослого чи для дитини. Введіть серію та номер паспорта. Очікуйте інформацію про те, чи готовий документ.

Зараз дивляться

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.