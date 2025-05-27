Прекурсори у дитячому харчуванні: Україна та Польща ліквідували наркосиндикат

Служба безпеки та правоохоронні органи Республіки Польща ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україні прекурсорів для виготовлення та продажу важких психотропів. За результатами спецоперації в обох державах у Запоріжжі затримано оптові партії псевдоефедрину.

– Як свідчать наявні дані, щомісячний прибуток фігурантів перевищував $100 тис., – говориться в повідомленні.

Як маскували контрабанду

За матеріалами справи, для прихованого ввезення прекурсора до нашої держави фігуранти ховали його в ємностях із дитячим харчуванням та кормом для тварин. Потім доставляли замасковані посилки своїм спільникам до України через рейсові автобуси чи поштові сервіси.

Середня вага такої посилки становила 5 кг – це 50 тис. таблеток заборонених препаратів, до складу яких входить прекурсор – псевдоефедрин.

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Після отримання контрабанди фігуранти збували частину товару через мережу дилерів. Також прекурсори залишали у нарколабораторії Дніпропетровської області, де з них виготовляли амфетамін.

Організатори із Запоріжжя

Співробітники СБУ спільно з польськими колегами задокументували функціонування наркотрафіку, встановили всіх його учасників та одночасно затримали їх під час спецоперації.

Шістьох фігурантів затримали на території ЄС, ще чотирьох, разом із організатором угруповання, у Запоріжжі та Кривому Розі.

За даними слідства, організаторами наркотрафіку виявилися двоє братів із Запоріжжя. Один із них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне крило угруповання, яке відповідає за котрабанду прекурсорів до України.

При цьому його брат залишився у Запоріжжі, щоб координувати імпорт заборонених речовин та їх продаж у різних регіонах нашої держави.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів в Україні та ЄС виявлено підготовлені до продажу прекурсори та вироблені з них психотропи, а також обладнання для синтезу наркотичних речовин.

До 12 років ув’язнення

Слідчі СБУ повідомили затриманим в Україні про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання про оголошення їм про додаткову підозру за створення та участь у злочинній організації.

Затриманих за кордоном фігурантів притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС.

Джерело : СБУ

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