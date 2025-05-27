Прекурсоры в детском питании: Украина и Польша ликвидировали наркосиндикат

Служба безопасности и правоохранительные органы Республики Польша ликвидировали транснациональный канал контрабанды в Украине прекурсоров для изготовления и продажи тяжелых психотропов. По результатам спецоперации в обоих государствах в Запорожье задержаны оптовые партии псевдоэфедрина.

— Как свидетельствуют имеющиеся данные, ежемесячная прибыль фигурантов превышала $100 тыс., — гворится в сообщении.

Как маскировали контрабанду

По материалам дела, для скрытого ввоза прекурсора в наше государство фигуранты прятали его в емкостях с детским питанием и кормом для животных. Затем доставляли замаскированные посылки своим сообщникам в Украину через рейсовые автобусы или почтовые сервисы.

Средний вес такой посылки составил 5 кг – это 50 тыс. таблеток запрещенных препаратов, в состав которых входит прекурсор – псевдоэфедрин.

Сейчас смотрят

После получения контрабанды фигуранты сбывали часть товара через сеть дилеров. Также прекурсоры оставляли в нарколаборатории Днепропетровской области, где из них изготовляли амфетамин.

Организаторы из Запорожья

Сотрудники СБУ совместно с польскими коллегами задокументировали функционирование наркотрафика, установили всех его участников и одновременно задержали их во время спецоперации.

Шестерых фигурантов задержали на территории ЕС, еще четырех, вместе с организатором группировки, в Запорожье и Кривом Роге.

По данным следствия, организаторами наркотрафика оказались двое братьев из Запорожья. Один из них в начале 2022 года выехал в ЕС, где сформировал зарубежное крыло группировки, отвечающей за котрабанду прекурсоров в Украину.

При этом его брат остался в Запорожье, чтобы координировать импорт запрещенных веществ и их продажу в разных регионах нашего государства.

Во время обысков по местам пребывания фигурантов в Украине и ЕС обнаружены подготовленные к продаже прекурсоры и производимые из них психотропы, а также оборудование для синтеза наркотических веществ.

До 12 лет тюрьмы

Следователи СБУ сообщили задержанным в Украине о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также решается вопрос об объявлении им о дополнительном подозрении за создание и участие в преступной организации.

Задержанные за границей фигуранты привлечены к ответственности в соответствии с законодательством стран ЕС.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.