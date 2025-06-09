Столицю України накрила хвиля спеки: з 6 до 8 червня у Києві зафіксовано п’ять температурних рекордів.

Кліматичну норму перевищено на 7°С

За даними метеорологів, 6 червня середньодобова температура повітря становила 24,9°С.

Це найвищий показник за весь період спостережень, оскільки він перевищив на 0,2°С навіть рекорд 1956 року.

7 червня температурний максимум знову було оновлено: середньодобова температура досягла 26,2°С, що на 1,5°С вище за попередній рекорд 2011 року та на 7,2°С перевищує кліматичну норму.

У ніч на 8 червня мінімальна температура не опускалася нижче 20,4°С , що на 1,8°С вище за показник 2011 року.

Удень того ж дня максимальна температура досягла 31,4°С, побивши ще один рекорд — попередній також було зафіксовано у 2011 році (31,3°С).

Крім того, зафіксовано ще один нічний рекорд: мінімальна температура в суботу становила 19,9°С, перевищивши показник 2014 року на 0,7°С.

Метеорологи зазначають, що така спека на початку червня є нетиповою і відображає загальну тенденцію потепління клімату, яку спостерігають останніми роками.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія

