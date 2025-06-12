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Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

15-річна школярка допомогла запобігти теракту в парку Івано-Франківська – СБУ

спроба теракту у Франковську

Контррозвідці СБУ та Нацполіції завдяки діям на випередження заблокували спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) у центральному парку Івано-Франківська.

– Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-боту СБУ “Спали” ФСБшника” і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту, – йдеться у повідомленні.

Спроба теракту в парку в Івано-Франківська: що відомо

Як розповіли в СБУ, на месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби та запропонував гроші в обмін на співпрацю. Пізніше правоохоронці дізналися, що за інструкцією оккупантів неповнолітня мала виготовити СВП, посилити його гайками та сховати у термос.

Щоб не викликати підозр у рідних, куратор ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій у орендованій квартирі. Згодом підліток отримала завдання доставити СВП до міського парку в час пік, коли там буде максимальна кількість людей.

Зараз дивляться

У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітнім “агентом”. Таким чином, ворог розраховував не лише вбити якнайбільше громадянських мешканців, а й ліквідувати виконавицю як свідка.

Коли дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, російські спецслужби почали загрожувати, що здадуть її у СБУ.

Проте українські правоохоронці супроводжували кожен крок дівчини. Завдяки цьому вдалося не лише запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки – від вербування школярки до спроби її підриву рашистами.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (військові злочини), встановлюються всі особи, які можуть бути причетними до організації теракту.

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Джерело: СБУ

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