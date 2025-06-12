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Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

Правоохоронець із Дніпра видаляв дані про сотні ухилянтів за $1-2 тис. – ДБР

видаляв дані про ухилянтів

Співробітники Державного бюро розслідувань разом із поліцією викрили ще одного правоохоронця з Дніпра, який причетний до незаконного видалення інформації про осіб, які ухиляються від мобілізації.

Зникли відомості про більш ніж 850 осіб

Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних із такими особами. Вони видаляли інформацію про розшук ухилянтів. За це люди, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до 2 тис.

Загалом з бази даних так зникли відомості про понад 850 осіб.

Зараз дивляться

Під вартою без можливості застави

Минулого тижня підозру отримала вже колишня правоохорониця, яка вилучила понад 500 облікових карток мешканців Дніпропетровської області. Вона зараз перебуває в СІЗО, оскільки суд обрав їй запобіжний захід — утримання під вартою без можливості застави.

Також підозру отримав і її колега, який вилучив із бази понад 350 карток.

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Обшук ДБР

Фото: ДБР

Джерело: ДБР
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