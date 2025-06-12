Правоохоронець із Дніпра видаляв дані про сотні ухилянтів за $1-2 тис. – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань разом із поліцією викрили ще одного правоохоронця з Дніпра, який причетний до незаконного видалення інформації про осіб, які ухиляються від мобілізації.

Зникли відомості про більш ніж 850 осіб

Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних із такими особами. Вони видаляли інформацію про розшук ухилянтів. За це люди, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до 2 тис.

Загалом з бази даних так зникли відомості про понад 850 осіб.

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Під вартою без можливості застави

Минулого тижня підозру отримала вже колишня правоохорониця, яка вилучила понад 500 облікових карток мешканців Дніпропетровської області. Вона зараз перебуває в СІЗО, оскільки суд обрав їй запобіжний захід — утримання під вартою без можливості застави.

Також підозру отримав і її колега, який вилучив із бази понад 350 карток.

Фото: ДБР

Джерело : ДБР

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