ДБР виявило у екскерівника податкової Одещини елітні авто на 5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань виявили у колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області елітні автомобілі, придбані за заниженими цінами.

– За матеріалами, зібраними Бюро, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання цих активів необґрунтованими, – ідеться в повідомленні.

Авто за заниженими цінами

Відомо, що йдеться про автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року випуску), які сім’я колишнього посадовця придбала за суттєво заниженими цінами – 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно. Загальна ринкова вартість машин становила понад 5,3 млн грн.

– Згодом Audi RSQ8 було продано за ринковою ціною, а отримані кошти використано для придбання BMW X7 xDrive, – йдеться у матеріалах справи.

У ДБР також повідомили, що наразі, для забезпечення позову, Вищий антикорупційний суд заарештував автомобілі Toyota Land Cruiser 200 і BMW X7 xDrive.

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Джерело : ДБР

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