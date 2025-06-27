У місті Самар оголосили дні жалоби за загиблими після атаки РФ

Громада міста Самар на Дніпропетровщині оголосила 28 і 29 червня днями жалоби.

Самар: день жалоби

Унаслідок ракетного удару по місту Самар на Дніпропетровщині загинули щонайменше п’ятеро людей.

Ще кілька мешканців дістали поранення. Росіяни цілеспрямовано били по житловому району — це черговий прояв свідомого терору проти мирного населення.

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Сергій Рєзник заявив, що трагедія зачепила не окремі родини, а всю спільноту міста.

У зв’язку з цим 28 та 29 червня в Самарі оголошено днями жалоби.

— Ми вшановуємо памʼять усіх, чиє життя обірвалося через російський теракт. Ми не звикнемо. Ми не пробачимо. Ми не зламаємося, — йдеться в заяві голови міської влади.

На місці трагедії рятувальники продовжують розбирати завали, а медики борються за життя постраждалих. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Джерело: Сергій Рєзник

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