У місті Самар оголосили дні жалоби за загиблими після атаки РФ
Громада міста Самар на Дніпропетровщині оголосила 28 і 29 червня днями жалоби.
Самар: день жалоби
Унаслідок ракетного удару по місту Самар на Дніпропетровщині загинули щонайменше п’ятеро людей.
Ще кілька мешканців дістали поранення. Росіяни цілеспрямовано били по житловому району — це черговий прояв свідомого терору проти мирного населення.
Сергій Рєзник заявив, що трагедія зачепила не окремі родини, а всю спільноту міста.
У зв’язку з цим 28 та 29 червня в Самарі оголошено днями жалоби.
— Ми вшановуємо памʼять усіх, чиє життя обірвалося через російський теракт. Ми не звикнемо. Ми не пробачимо. Ми не зламаємося, — йдеться в заяві голови міської влади.
На місці трагедії рятувальники продовжують розбирати завали, а медики борються за життя постраждалих. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.
Джерело: Сергій Рєзник