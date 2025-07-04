СБУ виявила в Шахедах, які атакували Київ, компоненти китайського виробництва

Слідчі Служби безпеки України виявили в БпЛА “Герань” (російська версія безпілотника “Шахед”) компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці.

– Про це свідчать маркування підприємства-виробника “Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd” на відповідних деталях, – йдеться в повідомленні.

Які комплектуючі з Китаю виявлено

У Службі пояснили, що ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня.

Зараз СБУ збирає всі докази терористичної атаки РФ по Києву і документує злочини окупантів.

Зараз дивляться

Служба безпеки класифікує російський удар по столиці України як військовий злочин і відкрила за даним фактом провадження за статтею 438 Кримінального кодексу.

Фото: СБУ

Джерело : СБУ

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