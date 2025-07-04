РФ пошкодила склад видавництва Наш Формат у Києві: чи вціліли книги

У ніч проти 4 липня під час масованої російської атаки на Київ було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину Наш Формат.

Наслідки удару по складу Наш Формат 4 липня 2025 року

Ударна хвиля та уламки зруйнували фасад будівлі, вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, частково обвалилися стіни. Також зазнали ушкоджень внутрішні приміщення складу та офісні кабінети.

– Ось такий вигляд має частина нашого робочого простору після “руського міра”, – повідомили у видавництві, оприлюднивши фото з місця події.

Унаслідок обстрілу та подальшого гасіння пожежі частину книжок було зіпсовано. На щастя, ніхто з працівників не зазнав ушкоджень.

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У видавництві попередили, що тимчасово призупинили відправлення замовлень. Увесь колектив наразі займається відновленням роботи складу. Сайт і колцентр продовжують функціонувати, а відправлення планують поновити наступного тижня.

– Ми знаємо, за що боремося. Ми видаємо книжки, які формують міць, критичне мислення і гідність – те, що Росія боїться найбільше. Тож не дочекаєтесь, – відреагувала на удар окупантів команда видавництва.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ постраждали щонайменше 23 людини, серед них – десятирічна дівчинка. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Росія здійснила рекордну за масштабами атаку, випустивши по Україні 550 повітряних цілей, з яких понад 330 – ударні дрони Shahed.

Фото: Наш Формат