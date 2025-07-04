РФ пошкодила склад видавництва Наш Формат у Києві: чи вціліли книги

– Ось такий вигляд має частина нашого робочого простору після “руського міра”, – повідомили у видавництві, оприлюднивши фото з місця події.
Унаслідок обстрілу та подальшого гасіння пожежі частину книжок було зіпсовано. На щастя, ніхто з працівників не зазнав ушкоджень.
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У видавництві попередили, що тимчасово призупинили відправлення замовлень. Увесь колектив наразі займається відновленням роботи складу. Сайт і колцентр продовжують функціонувати, а відправлення планують поновити наступного тижня.
– Ми знаємо, за що боремося. Ми видаємо книжки, які формують міць, критичне мислення і гідність – те, що Росія боїться найбільше. Тож не дочекаєтесь, – відреагувала на удар окупантів команда видавництва.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ постраждали щонайменше 23 людини, серед них – десятирічна дівчинка. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Росія здійснила рекордну за масштабами атаку, випустивши по Україні 550 повітряних цілей, з яких понад 330 – ударні дрони Shahed.