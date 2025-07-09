Новинка для ЗСУ: Міноборони затвердило новий комплект UF для тренування бійців

Міністерство оборони України офіційно допустило до використання у Збройних силах новий тренувальний комплект UF, який допоможе готувати бійців до реальних умов бою.

Тренувальний комплект UF: переваги

UF — це сучасна система, яка монтується безпосередньо на спорядження військовослужбовців.

Комплект не потребує боєприпасів, безперервно працює на акумуляторах понад 12 годин та має високий рівень захисту від пилу і вологи (IP65).

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Це означає, що тренування можна проводити у складних погодних умовах.

Таке обладнання значно підвищить якість навчання, допоможе ефективно відпрацьовувати дії підрозділів та зменшить витрати на боєприпаси.

Максимальна дальність умовного пострілу з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км.

Джерело : Міноборони

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