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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Новинка для ЗСУ: Міноборони затвердило новий комплект UF для тренування бійців

UF-комплект для бійців ЗСУ
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України офіційно допустило до використання у Збройних силах новий тренувальний комплект UF, який допоможе готувати бійців до реальних умов бою.

Тренувальний комплект UF: переваги

UF — це сучасна система, яка монтується безпосередньо на спорядження військовослужбовців.

Комплект не потребує боєприпасів, безперервно працює на акумуляторах понад 12 годин  та має високий рівень захисту від пилу і вологи (IP65).

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Це означає, що тренування можна проводити у складних погодних умовах.

Таке обладнання значно підвищить якість навчання, допоможе ефективно відпрацьовувати дії підрозділів та зменшить витрати на боєприпаси.

Максимальна дальність умовного пострілу з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км.

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Джерело: Міноборони

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