Марина Мелехова, редактор стрічки
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Новинка для ЗСУ: Міноборони затвердило новий комплект UF для тренування бійців
Міністерство оборони України офіційно допустило до використання у Збройних силах новий тренувальний комплект UF, який допоможе готувати бійців до реальних умов бою.
Тренувальний комплект UF: переваги
UF — це сучасна система, яка монтується безпосередньо на спорядження військовослужбовців.
Комплект не потребує боєприпасів, безперервно працює на акумуляторах понад 12 годин та має високий рівень захисту від пилу і вологи (IP65).
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Це означає, що тренування можна проводити у складних погодних умовах.
Таке обладнання значно підвищить якість навчання, допоможе ефективно відпрацьовувати дії підрозділів та зменшить витрати на боєприпаси.
Максимальна дальність умовного пострілу з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км.
Джерело: Міноборони
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