За 6 хвилин у чат-рулетці злив дані про ЗСУ: засуджено жителя Одещини

Жителя Одещини, який зливав локації українських захисників у ефірі чат-рулетки, засуджено на термін до 5 років.

Злив дані ЗСУ в чат-рулетці: що відомо

Чоловік долучився до онлайн-сервісу відеочатів для спілкування користувачів з різних країн.

Під час діалогу з блогером країни-агресора він злив інформацію про дислокацію в Одесі підрозділів ЗСУ, систему охорони на об’єктах та інші деталі.

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Розмова, що тривала понад шість хвилин, була записана та оприлюднена на YouTube.

Із цієї бесіди ворог міг встановити точне розташування блокпостів та оборонних позицій українських військових для завдавання ударів чи проведення диверсій.

Зрадника затримали в листопаді 2024 року. Під час судового розгляду він повністю визнав свою провину.

Згідно з ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України правопорушнику призначено покарання терміном до 5 років позбавлення волі.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

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