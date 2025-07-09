Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

За 6 хвилин у чат-рулетці злив дані про ЗСУ: засуджено жителя Одещини

СБУ Одеса зрада
Фото: СБУ

Жителя Одещини, який зливав локації українських захисників у ефірі чат-рулетки, засуджено на термін до 5 років.

Злив дані ЗСУ в чат-рулетці: що відомо

Чоловік долучився до онлайн-сервісу відеочатів для спілкування користувачів з різних країн.

Під час діалогу з блогером країни-агресора він злив інформацію про дислокацію в Одесі підрозділів ЗСУ, систему охорони на об’єктах та інші деталі.

Зараз дивляться

Розмова, що тривала понад шість хвилин, була записана та оприлюднена на YouTube.

Із цієї бесіди ворог міг встановити точне розташування блокпостів та оборонних позицій українських військових для завдавання ударів чи проведення диверсій.

Зрадника затримали в листопаді 2024 року. Під час судового розгляду він повністю визнав свою провину.

Згідно з  ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України правопорушнику призначено покарання терміном до 5 років позбавлення волі.

Читайте також
Киянина завербували після чат-рулетки: які завдання виконував агент РФ
СБУ зрада агент

Джерело: Одеська обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніОдесаОдещинаОнлайн трансляціяПрокуратураСБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь