Наступного тижня в Україні буде комфортна літня погода: прогноз від Наталії Птухи

Наступного тижня в Україні переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Це забезпечить переважно суху та теплу погоду у більшості регіонів. У деяких областях можливі невеликі дощі.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

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Якою буде погода в Україні наступного тижня – читайте в матеріалі.

Погода в Україні наступного тижня

З понеділка у більшості областей буде переважно погода без опадів.

Синоптикиня зазначила, що вже з середини тижня температурний режим стане більш рівномірним, але південний схід все одно залишиться у спекотній повітряній масі.

– У нас південний схід залишатиметься у спекотному повітрі, тоді як решта територій – від півночі через Київщину і до південних областей – буде у комфортному температурному режимі, – розповіла Птуха.

За її словами, у понеділок, 14 липня, в західних, північних та центральних областях вночі буде +12…+17°C, вдень +22…+27°C.

На південному сході – нічні температури +21…+26°C, вдень спека сягатиме +35…+38°C.

– Уже 13–14 липня температура вирівнюватиметься: в більшості регіонів ніч +19°C, вдень +24…+30°C. У південних областях ніч +16…+22°C, денна +30…+38°C. І така тенденція триматиметься до середини тижня, – зазначила синоптик.

За словами Наталії Птухи, 16 липня можливі короткочасні грозові дощі на заході та місцями на півдні.

Однак вже 19–21 липня очікується переважно суха погода по всій країні без суттєвих змін температури.

Погода в Одесі

В Одесі у найближчі чотири дні переважатиме вплив антициклону.

– Вологість повітря знизиться, а температура зростатиме. Температура повітря вночі – +20…+25°C, вдень – до +32…+37°C. Завдяки морському впливу спека в прибережних районах буде відчуватися дещо менше, – розповіла Наталя Птуха.

Температура води триматиметься в межах +21…+23°C.

Погода у Києві

У Києві протягом усього тижня триматиметься класична літня погода.

– Переважатиме суха погода. До середини наступного тижня, практично до п’ятниці – без опадів. Нічна температура – +14…+17°C, у середині тижня – до +18…+20°C, – зазначила синоптик.

Птуха додала, що денні максимуми у столиці поступово зростатимуть: 25–27°C на початку тижня, до +28…+30°C – з 14 до 16 липня.

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