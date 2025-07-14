Викрито схему розкрадання коштів для тяжкохворих у медзакладах

Правоохоронні органи повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, пов’язаної із заволодінням мільйонами бюджетних коштів, виділених на лікування тяжкохворих пацієнтів. До неї, за даними слідства, причетні посадові особи низки закладів охорони здоров’я.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

МОЗ і НСЗУ перевіряють через мільйонні махінації з медичними послугами

У прокуратурі заявили, що під час реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, якою опікується Міністерство охорони здоров’я України, службові особи медичних установ привласнювали кошти, вносячи неправдиві дані до електронної системи охорони здоров’я.

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Йдеться про заклади, що уклали угоди з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) на надання медичних послуг у 2024 році. У документацію вносили інформацію про нібито надану допомогу пацієнтам, яка фактично не здійснювалася.

14 липня детективи Бюро економічної безпеки спільно з працівниками ДСР Нацполіції провели обшуки за місцями роботи та проживання лікарів. Під час слідчих дій вилучено документи, які стали підставою для незаконного нарахування зарплат та виплат за ненадані послуги.

Наразі триває перевірка можливої причетності посадових осіб НСЗУ та МОЗ України. Також слідчі перевіряють інші медичні заклади, які могли бути задіяні в аналогічних махінаціях.

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