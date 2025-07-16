Утримував у заручниках 369 цивільних на Чернігівщині — капітана армії РФ заочно засудили

Капітана російської армії Семена Соловова, який під час окупації селища Ягідне на Чернігівщині утримував у заручниках 369 мирних жителів, заочно засудили до 12 років ув’язнення за вчинення воєнного злочину.

Утримував у заручниках мирних жителів Чернігівщини

Служба безпеки України суд заочно засудила до 12 років позбавлення волі російського військовослужбовця, який під час окупації селища Ягідне на Чернігівщині утримував у заручниках мирних жителів.

Йдеться про 37-річного командира зведеного загону 228-го мотострілецького полку Семена Соловова.

Як встановило розслідування, у березні 2022 року його підрозділ увійшов до селища Ягідне, де Соловов віддав наказ зігнати 369 місцевих мешканців, серед яких було 69 дітей до підвалу сільської школи.

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Людей зачинили у приміщенні площею 197 м² без світла, вентиляції, достатньої кількості води та їжі.

У такий спосіб окупанти використовували потерпілих як «живий щит» командного пункту рф.

Через відсутність медичної допомоги загинули 10 людей похилого віку. За свідченнями постраждалих, рашисти забороняли навіть виносити тіла. Крім того, Соловйов неодноразово погрожував підірвати всіх заручників.

Зібрані слідчими СБУ докази дозволили суду визнати військового РФ винним у скоєнні воєнного злочину за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Джерело : СБУ

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