У Києві ліквідували наслідки зливи: рух транспорту на площі Галицькій відновлено
У неділю, 20 липня, Київ накрила потужна злива, яка спричинила підтоплення вулиць у різних районах міста.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Після зливи в Києві відновили рух на підтоплених вулицях
Найбільші ускладнення зафіксували на площі Галицькій у напрямку проспекту Берестейського — рух транспорту був значно ускладнений.
Про підтоплення повідомляли користувачі соцмереж, публікуючи фото та відео з місця подій. У поліції також попереджали водіїв про затори.
Станом на вечір підрядні організації завершили роботи з усунення наслідків негоди. Рух транспорту на проблемній ділянці повністю відновлено.
Міські служби продовжують стежити за ситуацією в місті.
Нагадаємо, погода в Україні на вихідних та на початку тижня буде досить мінливою, що обумовлено циклоном та атмосферними фронтами. Очікуються дощі у більшості областей.
З 21 липня ця тенденція зміниться, і в нашій країні встановиться суха та спекотна погода, подекуди до 37 градусів.
З 22 липня дощі залишать Україну. У північних і західних областях у вівторок локально очікуються невеликі опади з грозами, 23 липня – на північному сході.