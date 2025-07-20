У Києві ліквідували наслідки зливи: рух транспорту на площі Галицькій відновлено

У неділю, 20 липня, Київ накрила потужна злива, яка спричинила підтоплення вулиць у різних районах міста.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Після зливи в Києві відновили рух на підтоплених вулицях

Найбільші ускладнення зафіксували на площі Галицькій у напрямку проспекту Берестейського — рух транспорту був значно ускладнений.

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Про підтоплення повідомляли користувачі соцмереж, публікуючи фото та відео з місця подій. У поліції також попереджали водіїв про затори.

Станом на вечір підрядні організації завершили роботи з усунення наслідків негоди. Рух транспорту на проблемній ділянці повністю відновлено.

Міські служби продовжують стежити за ситуацією в місті.

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних та на початку тижня буде досить мінливою, що обумовлено циклоном та атмосферними фронтами. Очікуються дощі у більшості областей.

З 21 липня ця тенденція зміниться, і в нашій країні встановиться суха та спекотна погода, подекуди до 37 градусів.

З 22 липня дощі залишать Україну. У північних і західних областях у вівторок локально очікуються невеликі опади з грозами, 23 липня – на північному сході.

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