Зливав ворогу дані: СБУ затримала російського крота, який готував удари РФ

Служба безпеки України викрила в лавах ЗСУ російського агента, який передавав ворогу стратегічну інформацію та готував удари по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000.

Кріт у лавах ЗСУ: що відомо

Зловмисником виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад, підрозділ якої виконував бойові завдання з перехоплення ворожих ракет і дронів, а також підтримував наземні операції ЗСУ.

Слідство встановило, що агент працював на російську воєнну розвідку й виконував низку завдань:

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збирав координати аеродромів базування F-16, Mirage 2000 та Су-24;

передавав графіки польотів, інформацію про озброєння літаків та особисті дані українських пілотів;

складав аналітичні матеріали для планування комбінованих ударів по українських військових об’єктах.

Для шпигунської діяльності майор користовувався анонімною електронною поштою та закритими чатами у месенджерах. Його затримали після чергової спроби передати нову порцію інформації росіянам.

Наразі правоохоронці готують зловмиснику повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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