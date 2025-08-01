Розтрата 1 млрд грн на продуктах для ЗСУ: викрито ексчиновника Міноборони
Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили незаконну діяльність екс-голови одного з департаментів Міноборони.
Чиновника викрили в розтраті понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.
Розтрата понад 1 млрд грн на продукти для ЗСУ: що відомо
Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, глава департаменту уклав договір з приватною компанією про закупівлю оптових партій продуктів і їх поставку для ЗСУ.
– При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її поставки зросла на 221%, – йдеться в повідомленні.
За матеріалами справи, чиновник Міноборони не провів належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладення контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.
Судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.
Слідчі СБУ повідомили екс-чиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).
Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.