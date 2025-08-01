Розтрата 1 млрд грн на продуктах для ЗСУ: викрито ексчиновника Міноборони

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили незаконну діяльність екс-голови одного з департаментів Міноборони.

Чиновника викрили в розтраті понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.

Розтрата понад 1 млрд грн на продукти для ЗСУ: що відомо

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, глава департаменту уклав договір з приватною компанією про закупівлю оптових партій продуктів і їх поставку для ЗСУ.

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– При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її поставки зросла на 221%, – йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, чиновник Міноборони не провів належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладення контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.

Судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.

Слідчі СБУ повідомили екс-чиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Джерело : СБУ

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