Десятки тисяч: у ДБР озвучили, скільки військових повернулися із СЗЧ за 8 місяців

Завдяки спрощеному механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, за вісім місяців до лав Збройних сил України повернулися понад 29 тис. бійців.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Повернення військових за спрощеною процедурою: що відомо

— Завдяки закону та розробленому механізму, з 29 листопада 2024 року до серпня 2025 року на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили частини, — зазначив очільник ДБР.

Йдеться про спрощену процедуру, створену Державним бюро розслідувань у співпраці з Військовою службою правопорядку ЗСУ, Національною поліцією та Офісом Генерального прокурора.

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Визначений механізм передбачає можливість добровільного повернення до військової служби з відновленням усіх належних видів забезпечення: грошового, продовольчого, речового тощо.

Крім того, ті, хто вперше самовільно залишив частину, але хоче виправити помилку, за умови добровільного повернення можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким продовжено дію спрощеного механізму до 30 серпня 2025 року.

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