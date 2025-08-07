Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Не бачимо прогресу: Рубіо про чергові переговори з оточенням Путіна про Україну
Всім зробив гарно: Іво Бобул згадав свої чотири шлюби та найбільшу помилку
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Окупанти погрожували переслідуванням: матір із п’ятьма дітьми врятували з Криму

евакуація з Криму родини
Фото: Depositphotos

З тимчасово окупованого Криму вдалося врятувати багатодітну родину — матір із п’ятьма дітьми. Жінка перебувала під тиском окупаційної влади через проукраїнську позицію.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

З Криму евакуювали матір із дітьми: що відомо

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованого Криму вдалося врятувати мати та п’ятьох дітей.

Зараз дивляться

Окупаційна поліція тиснула на жінку психологічно, погрожувала їй та дітям кримінальним переслідуванням після того, як у їхніх телефонах виявила підписки на українські новинні канали.

Усвідомивши загрозу безпеці власної родини, мати наважилася повернутися в Україну. Для цього довелося спланувати складну подорож та перетнути кордони кількох країн.

Це стало можливим завдяки злагодженій роботі представництва президента України в Автономній Республіці Крим, працівникам МЗС та державної прикордонної служби.

Нині уся родина перебуває в Києві, де отримує необхідну допомогу: діти вже влаштовані до шкіл і дитячого садка, а з самою жінкою працюють психологи.

Читайте також
Нарешті вдома: ще двоє молодих українців повернулися з окупації
коли Україна здобула незалежність

Пов'язані теми:

Андрій ЄрмакАнексія Кримузвільнені з полонуТОТ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь