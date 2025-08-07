Окупанти погрожували переслідуванням: матір із п’ятьма дітьми врятували з Криму

З тимчасово окупованого Криму вдалося врятувати багатодітну родину — матір із п’ятьма дітьми. Жінка перебувала під тиском окупаційної влади через проукраїнську позицію.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

З Криму евакуювали матір із дітьми: що відомо

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованого Криму вдалося врятувати мати та п’ятьох дітей.

Окупаційна поліція тиснула на жінку психологічно, погрожувала їй та дітям кримінальним переслідуванням після того, як у їхніх телефонах виявила підписки на українські новинні канали.

Усвідомивши загрозу безпеці власної родини, мати наважилася повернутися в Україну. Для цього довелося спланувати складну подорож та перетнути кордони кількох країн.

Це стало можливим завдяки злагодженій роботі представництва президента України в Автономній Республіці Крим, працівникам МЗС та державної прикордонної служби.

Нині уся родина перебуває в Києві, де отримує необхідну допомогу: діти вже влаштовані до шкіл і дитячого садка, а з самою жінкою працюють психологи.

