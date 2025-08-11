Як дізнатися, чи нараховано соціальну допомогу онлайн та офлайн 2025

Українці мають право на отримання певної соціальної допомоги. Вона може бути різною і залежить від потреб та становища кожного громадянина України.

Наприклад, в Україні можна отримати виплати для ВПО, пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим сімʼям, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю тощо.

Щоб отримати соціальну допомогу, необхідно звертатися до відповідних органів соціального захисту населення, Центру надання адміністративних послуг чи у Пенсійний фонд України.

Як дізнатися, чи нарахована соціальна допомога, читайте в нашому матеріалі.

Субсидії

Нарахування субсидії можна перевірити на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.

Після цього у меню зліва оберіть рубрику Мої повідомлення.

Пенсійні виплати

Пенсійний фонд України на своєму Порталі електронних послуг дозволяє користувачам перевірити свій страховий стаж, розмір пенсії, її вид, дату нарахування тощо.

Завдяки цьому можна швидко дізнатися, який розмір пенсії буде вам виплачуватися.

Якщо ви вже досягли пенсійного віку, проте не знаєте розмір та дату нарахування пенсії, перевірити це можна онлайн через Портал електронних послуг від ПФУ.

Також у 2025 році Пенсійний фонд України виплачуватиме:

допомогу по тимчасовій втраті працездатності;

допомогу по вагітності й пологах;

допомогу на поховання застрахованим особам, зокрема потерпілим на виробництві;

одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їх сімей.

Щоб дізнатися про нарахування цих соціальних виплат, варто зателефонувати за номером 0 800 503 753.

Як перевірити соціальні виплати для ВПО

Перевірити, чи нараховано вам виплати для внутрішньо переміщених осіб, можна самостійно через онлайн-банк, у якому ви оформлювали картку.

Спеціального реєстру чи сервісу для перевірки нарахування виплат немає, проте ви можете зателефонувати на гарячу лінію Урядового контактного центру за номером 15-45.

Як дізнатися свої соціальні виплати по безробіттю

Перевірити, чи нарахована вам ця соціальна допомога, можна за телефоном Державної служби зайнятості (1518, 0 800 600 288).

Фахівці гарячої лінії уточнюють у вас таку інформацію:

Центр зайнятості реєстрації. Прізвище, ім’я, по батькові. Дата народження. Номер облікової картки платника податку (за можливості). Допомога по безробіттю нараховується центрами зайнятості та виплачується через банк. Інші види допомоги Отримати інформацію про нарахування будь-якої соціальної допомоги можна у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних державних адміністрацій, виконавчих органах міських та районних рад. Проте єдиного реєстру чи бази, де можна перевірити це онлайн, немає. Тому вам необхідно особисто звертатися у той орган, куди ви подавали заяву на отримання тієї чи іншої соціальної допомоги. Або ви можете зателефонувати на гарячу лінію тих установ, куди подавали заявку на отримання соціальної допомоги. Читайте також Субсидії в Україні: що зміниться для українців з 1 серпня

