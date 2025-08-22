Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Ексартист і ексмузикант в/ч незаконно отримували по 100 тис. грн бойових – ДБР

ДБР Донеччина незаконні виплати
Фото: ДБР

На Донеччині працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з відділів тилового забезпечення військової частини, який організував незаконне нарахування додаткових виплат підлеглим, що не брали участі у бойових діях.

Незаконні бойові виплати: що відомо

Слідство встановило, що посадовець пообіцяв двом військовослужбовцям не відправляти їх на фронт, залишивши при частині для виконання особистих доручень, не пов’язаних зі службою. Водночас він забезпечив їм щомісячне нарахування бойових доплат.

У період з січня до жовтня 2023 року особи, які до повномасштабного вторгнення працювали артистом та музикантом оркестру, отримували по 100 тис. грн щомісяця за нібито активну участь у бойових діях. Загальна сума збитків державі сягнула понад 2 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади чи службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану.

Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі. ДБР вживає заходів для відшкодування завданих збитків.

Раніше повідомлялося, що ексглава ДСНС Вінниччини отримав підозру за те, що змушував підлеглих зводити будинки.

Джерело: ДБР

