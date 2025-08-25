Українці, які змінили світ: на YouTube запустили відеоподкасти, згенеровані ШІ

Історії про видатних українців оживають у форматі короткометражних фільмів, створених штучним інтелектом.

У День Незалежності, 24 серпня, Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) презентувала YouTube-канал Генофонд.UA, що поєднує історію та сучасні технології.

Генофонд.UA – перший проєкт

Першим проєктом каналу став цикл подкастів Українці, які змінили світ. Це 12 короткометражних фільмів про наших земляків, чиї відкриття та ідеї вплинули на мільйони людей у всьому світі.

– Родзинкою подкасту є його формат: короткометражні фільми, створені повністю за допомогою штучного інтелекту. Вперше в Україні глядачі зможуть побачити, як сучасні технології відтворюють атмосферу справжнього кіно: з високою якістю зображення, реалістичними персонажами та художньою глибиною, яка тримає увагу до останньої секунди. Це поєднання історії та інновацій, що дарує абсолютно новий досвід сприйняття, – пояснює автор ініціативи Дмитро Бондаренко.

Перший фільм серії присвячений Ігорю Сікорському — українцю, винахіднику вертольотів, який здійснив прорив у світовій авіації та назавжди змінив уявлення людства про польоти.

Творці інноваційного соціального медіапроєкту наголошують, що Генофонд.UA – це не лише розповідь про минуле. Це простір, де сучасність зустрічається з історією, а національна пам’ять оживає через новітні технології.

Нові серії на каналі з’являтимуться щотижня.

