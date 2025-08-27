Медичні довідки в школу у 2025 році: перелік та що потрібно знати батькам
Перед початком нового навчального року дитина має пройти обов’язковий профілактичний огляд. Після нього педіатр або сімейний лікар видасть відповідну медичну довідку.
Як оформити медичну довідку в школу, читайте в нашому матеріалі.
Які потрібні медичні довідки в школу у 2025 році
Коли наближається 1 вересня, учням необхідно пройти медичний огляд і надати до школи обов’язкові довідки: форму № 086/о та форму № 063/о.
Як отримати довідку 086 для школи
Цей документ називається Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду. Її видає лікар після медичного огляду дитини. У разі потреби лікар може направити дитину на вакцинацію, додаткові обстеження або консультації до вузьких спеціалістів.
У довідці вказується:
- прізвище, ім’я, дата народження та стать дитини
- місце проживання та контактні дані батьків
- навчальний заклад і клас
- дати поточного та попереднього профоглядів, а також рекомендована дата наступного
- висновок про стан здоров’я
- наявність захворювань (за бажанням одного з батьків може бути зазначено у довідці)
- група для занять фізкультурою
- інші медичні рекомендації
Медичну довідку 086 для школи, часто в побуті називають пробою Руф’є, хоча це лише частина огляду. Насправді ця довідка містить висновок сімейного лікаря або педіатра про стан здоров’я дитини, результати профілактичного огляду та придатність до навчання (іноді з позначками щодо фізичних навантажень).
До неї можуть входити: загальний огляд, вимірювання зросту й ваги, перевірка зору, слуху, артеріального тиску, робота серця (власне, тут і використовується проба Руф’є як тест на витривалість серцево-судинної системи). Якщо лікар виявляє відхилення, дитину можуть направити на дообстеження до вузьких спеціалістів або на аналізи.
Довідка форми № 063/о: карта профілактичних щеплень
У ній міститься інформація про всі щеплення та ревакцинації, а також проведені туберкулінові проби. Цей документ дозволяє шкільному медперсоналу ознайомитися з вакцинаційним статусом дитини.
Якщо дитина була щеплена згідно з Календарем профілактичних щеплень, то в період з 7 до 14 років нові щеплення зазвичай не проводять. Відповідно, довідка не оновлюється і приносити її повторно не обов’язково. Однак, у разі переведення до іншої школи або нових щеплень (планових чи доганяючих) довідку можуть вимагати.
Профілактичний огляд – це також добра нагода проконсультуватися з лікарем щодо здоров’я дитини, фізичних навантажень у школі та здорового способу життя.
Медичні послуги у лікаря, з яким укладено декларацію на дитину, є безкоштовними, адже їх оплачує Національна служба здоров’я України.
Чи потрібна медична карта форми № 026/о
Так звана Медична карта дитини (форма № 026/о), яку раніше вимагали у школах, більше не потрібна. З березня 2018 року Міністерство охорони здоров’я скасувало її. Дані про стан здоров’я дитини не мають бути у вільному доступі та зберігатися поза межами медичного закладу.
Це право захищене статтею 39-1 Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я. Відповідно до закону, інформація про стан здоров’я, звернення за медичною допомогою, діагнози та методи лікування є медичною таємницею. Її не можна вимагати або надавати за місцем навчання чи роботи.
Єдиним місцем, де зберігаються ці дані, є медична картка дитини – Історія розвитку дитини (форма №112/о), яка знаходиться у закладі охорони здоров’я.