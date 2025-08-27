Перед початком нового навчального року дитина має пройти обов’язковий профілактичний огляд. Після нього педіатр або сімейний лікар видасть відповідну медичну довідку. 

Як оформити медичну довідку в школу, читайте в нашому матеріалі. 

Які потрібні медичні довідки в школу у 2025 році 

Коли наближається 1 вересня, учням необхідно пройти медичний огляд і надати до школи обов’язкові довідки: форму № 086/о та форму № 063/о. 

Як отримати довідку 086 для школи 

Цей документ називається Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду. Її видає лікар після медичного огляду дитини. У разі потреби лікар може направити дитину на вакцинацію, додаткові обстеження або консультації до вузьких спеціалістів. 

У довідці вказується: 

  • прізвище, ім’я, дата народження та стать дитини 
  • місце проживання та контактні дані батьків 
  • навчальний заклад і клас 
  • дати поточного та попереднього профоглядів, а також рекомендована дата наступного 
  • висновок про стан здоров’я 
  • наявність захворювань (за бажанням одного з батьків може бути зазначено у довідці) 
  • група для занять фізкультурою 
  • інші медичні рекомендації 

Медичну довідку 086 для школи, часто в побуті називають пробою Руф’є, хоча це лише частина огляду. Насправді ця довідка містить висновок сімейного лікаря або педіатра про стан здоров’я дитини, результати профілактичного огляду та придатність до навчання (іноді з позначками щодо фізичних навантажень). 

До неї можуть входити: загальний огляд, вимірювання зросту й ваги, перевірка зору, слуху, артеріального тиску, робота серця (власне, тут і використовується проба Руф’є як тест на витривалість серцево-судинної системи). Якщо лікар виявляє відхилення, дитину можуть направити на дообстеження до вузьких спеціалістів або на аналізи. 

Довідка форми № 063/о: карта профілактичних щеплень 

У ній міститься інформація про всі щеплення та ревакцинації, а також проведені туберкулінові проби. Цей документ дозволяє шкільному медперсоналу ознайомитися з вакцинаційним статусом дитини. 

Якщо дитина була щеплена згідно з Календарем профілактичних щеплень, то в період з 7 до 14 років нові щеплення зазвичай не проводять. Відповідно, довідка не оновлюється і приносити її повторно не обов’язково. Однак, у разі переведення до іншої школи або нових щеплень (планових чи доганяючих) довідку можуть вимагати. 

Профілактичний огляд – це також добра нагода проконсультуватися з лікарем щодо здоров’я дитини, фізичних навантажень у школі та здорового способу життя. 

Медичні послуги у лікаря, з яким укладено декларацію на дитину, є безкоштовними, адже їх оплачує Національна служба здоров’я України. 

Чи потрібна медична карта форми № 026/о 

Так звана Медична карта дитини (форма № 026/о), яку раніше вимагали у школах, більше не потрібна. З березня 2018 року Міністерство охорони здоров’я скасувало її. Дані про стан здоров’я дитини не мають бути у вільному доступі та зберігатися поза межами медичного закладу. 

Це право захищене статтею 39-1 Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я. Відповідно до закону, інформація про стан здоров’я, звернення за медичною допомогою, діагнози та методи лікування є медичною таємницею. Її не можна вимагати або надавати за місцем навчання чи роботи. 

Єдиним місцем, де зберігаються ці дані, є медична картка дитини – Історія розвитку дитини (форма №112/о), яка знаходиться у закладі охорони здоров’я. 

Джерело: МОЗ

