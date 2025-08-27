Перед початком нового навчального року дитина має пройти обов’язковий профілактичний огляд. Після нього педіатр або сімейний лікар видасть відповідну медичну довідку.

Як оформити медичну довідку в школу, читайте в нашому матеріалі.

Які потрібні медичні довідки в школу у 2025 році

Коли наближається 1 вересня, учням необхідно пройти медичний огляд і надати до школи обов’язкові довідки: форму № 086/о та форму № 063/о.

Як отримати довідку 086 для школи

Цей документ називається Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду. Її видає лікар після медичного огляду дитини. У разі потреби лікар може направити дитину на вакцинацію, додаткові обстеження або консультації до вузьких спеціалістів.

У довідці вказується:

прізвище, ім’я, дата народження та стать дитини

місце проживання та контактні дані батьків

навчальний заклад і клас

дати поточного та попереднього профоглядів, а також рекомендована дата наступного

висновок про стан здоров’я

наявність захворювань (за бажанням одного з батьків може бути зазначено у довідці)

група для занять фізкультурою

інші медичні рекомендації

Медичну довідку 086 для школи, часто в побуті називають пробою Руф’є, хоча це лише частина огляду. Насправді ця довідка містить висновок сімейного лікаря або педіатра про стан здоров’я дитини, результати профілактичного огляду та придатність до навчання (іноді з позначками щодо фізичних навантажень).

До неї можуть входити: загальний огляд, вимірювання зросту й ваги, перевірка зору, слуху, артеріального тиску, робота серця (власне, тут і використовується проба Руф’є як тест на витривалість серцево-судинної системи). Якщо лікар виявляє відхилення, дитину можуть направити на дообстеження до вузьких спеціалістів або на аналізи.

Довідка форми № 063/о: карта профілактичних щеплень

У ній міститься інформація про всі щеплення та ревакцинації, а також проведені туберкулінові проби. Цей документ дозволяє шкільному медперсоналу ознайомитися з вакцинаційним статусом дитини.

Якщо дитина була щеплена згідно з Календарем профілактичних щеплень, то в період з 7 до 14 років нові щеплення зазвичай не проводять. Відповідно, довідка не оновлюється і приносити її повторно не обов’язково. Однак, у разі переведення до іншої школи або нових щеплень (планових чи доганяючих) довідку можуть вимагати.

Профілактичний огляд – це також добра нагода проконсультуватися з лікарем щодо здоров’я дитини, фізичних навантажень у школі та здорового способу життя.

Медичні послуги у лікаря, з яким укладено декларацію на дитину, є безкоштовними, адже їх оплачує Національна служба здоров’я України.

Чи потрібна медична карта форми № 026/о

Так звана Медична карта дитини (форма № 026/о), яку раніше вимагали у школах, більше не потрібна. З березня 2018 року Міністерство охорони здоров’я скасувало її. Дані про стан здоров’я дитини не мають бути у вільному доступі та зберігатися поза межами медичного закладу.

Це право захищене статтею 39-1 Закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я. Відповідно до закону, інформація про стан здоров’я, звернення за медичною допомогою, діагнози та методи лікування є медичною таємницею. Її не можна вимагати або надавати за місцем навчання чи роботи.

Єдиним місцем, де зберігаються ці дані, є медична картка дитини – Історія розвитку дитини (форма №112/о), яка знаходиться у закладі охорони здоров’я.

МОЗ

