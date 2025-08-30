На вихідних, 30 та 31 серпня, погоду без опадів зумовлюватиме поле підвищеного тиску. Лише вдень у неділю на крайньому заході країни відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що спричинить зниження тиску та короткочасний дощ, місцями навіть із грозою.

Про це Фактам ICTV розповів синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Погода в Україні на тиждень

У понеділок, 1 вересня, вплив цього фронту вже буде відчутний у більшості південних, а протягом дня також і в центральних регіонах. Зокрема, в Київській та Харківській областях очікуються короткочасні дощі та грози.

– До України надходитиме тепла повітряна маса з півдня, яка забезпечуватиме справжнє літнє тепло в більшості областей. І лише в західних областях у неділю та в понеділок максимальна температура вдень не перевищуватиме 23-28 градусів, – наголосив синоптик.

З 2 вересня на Лівобережжі місцями також почнуться невеликі дощі. 3 вересня в західних вночі та у східних областях – помірні короткочасні дощі, місцями також з грозами.

– У решті областей опадів не очікуємо. Температура в нічні години буде в межах 13-19 градусів, вдень 24-30 градусів, на півдні країни до +32 градусів, – каже синоптик.

Щодо погоди в середині тижня, то 4 вересня очікуються дощі в західних, а в наступні два дні – в північних, центральних і південних регіонах. Опади також прогнозуються на неділю, 7 вересня, на Лівобережжі. Місцями будуть короткочасні дощі та грози.

– Початок другого тижня вересня, а саме 8-го числа, по Україні опадів ми не очікуємо, – підсумував Іван Семиліт.

Пожежна небезпека на Київщині

За даними Укргідрометцентру, 30 серпня в місті Києві, а 31 серпня та 1 вересня й на Київщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня

По території України очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +13-18 °C, вдень +26-31 °C, на півдні країни до +34 °C; в Карпатах вночі +7-12 °C, вдень +20-25 °C.

Погода на 31 серпня

Цього дня переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів, лише на крайньому заході України вдень прогнозується короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +13-18 °C, вдень від +26 °C до +31 °C, у південній частині країни до +34 °C, в західних областях від +23 °C до +28 °C; в Карпатах вночі +9-14 °C, вдень +20-25 °C.

Прогноз погоди на 1 вересня

У понеділок, 1 вересня, над Україною також пануватиме мінлива хмарність.

Вночі на Одещині та Миколаївщині, а вдень у центральних, південних, місцями у Київській та Харківській областях очікуються короткочасні дощі та грози; на решті територій України без опадів.

Вітер південно-західний, а в західних та північних областях України вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах +13-18 °C, на півдні та південному сході країни до +22 °C; вдень температура +26-31 °C, у східних областях до +34 °C, в західних областях +23-28 °C.

Прогноз погоди на 2-3 вересня

У вівторок, 2 вересня, на Лівобережжі місцями невеликі короткочасні дощі. 3 вересня у західних, вночі та у східних областях України помірні короткочасні дощі, місцями грози; на решті територій України опадів не прогнозується.

Температура вночі коливатиметься в межах +13-19 °C, у денні години від +24 °C до +30 °C, на півдні країни до +32 °C.

Консультативний прогноз на 4-8 вересня

4 вересня у західних, а 5 та 6 вересня в північних, центральних та південних областях, 7 вересня на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози, на решті територій та 8 вересня в Україні без опадів.

Температура в Україні вночі коливатиметься від +13 °C до +19 °C, а 6-8 вересня вночі на заході та півночі країни +9-15 °C.

Вдень 4-5 вересня температура показуватиме від +27 °C до +33 °C, а у західних та північних областях від +24 °C до +30 °C. З суботи, 6 вересня, температура коливатиметься від +21 °C до +27 °C, на півдні та сході України до +30 °C.

