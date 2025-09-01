У Києві на Майдані Незалежності розпочався вечір памʼяті колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата України Андрія Парубія, на який зібралися понад 1 тис. людей.

Про це повідомляє журналіст Факти ICTV Василь Саф’янюк з місця події.

Вечір спогадів про Андрія Парубія

Народний депутат Володимир Вʼятрович на Майдані Незалежності, де зібралися люди для вшанування пам’яті Андрія Парубія, зазначив, що ця людина творила тут історію.

Він згадав шлях Парубія з кінця 1980-х у Львові та до його останніх днів у Верховній Раді України.

– Ми зібралися тут для того, щоб згадати людину, яка робила Україну більш українською. Людину, яка наближала нас до перемоги. Він не дочекався цієї перемоги, але пам’ять про нього наближатиме нас до неї. Як і пам’ять про кожного з тисяч людей, які загинули в цій війні, – сказав він.

На думку народного депутата, Андрій Парубій став у ряд всіх людей, які боролися за незалежність України та століттями зупиняли російську агресію.

Після цього пам’ять Парубія та всіх загиблих за свободу України вшанували хвилиною мовчання.

Вечір спогадів відбувається не лише у Києві. Зокрема, у Львові у Соборі Святого Юра о 19:00 розпочався парастас. Завтра, 2 вересня, о 12:00 у цьому ж соборі відбудеться чин похорону Андрія Парубія.

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили Андрія Парубія – колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата України.

Фото : Факти ICTV

