Поліціянти затримали підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомив очільник Нацполіції України Іван Вигівський.

Вбивство Парубія: як знайшли нападника

За його словами, нападник тривалий час стежив за Парубієм та планував його вбивство.

Зараз дивляться

Поліції знадобилося лише 36 годин, щоби вийти на слід зловмисника та затримати його.

30 серпня у Франківському районі Львова чоловік замаскувався під кур’єра доставки та вистрілив у Андрія Парубія просто посеред білого дня.

— Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції дала свій результат — зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано, — розповів Іван Вигівський.

За словами Івана Вигівського, вбивство Андрія Парубія – не випадковий злочин – у ньому є російський слід. Очільник Нацполіції наголосив, що за злочин буде відповідь перед законом.

Вбивство Парубія у Львові

30 серпня у Львові невідомий чоловік кілька разів вистрілив у колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Внаслідок стрілянини Андрій Парубій загинув.

Нападник втік. Проте поліція згодом знайшла підозрюваного чоловіка на Хмельниччині.

У Львові 1 вересня розпочнеться прощання з Андрієм Парубієм.

Парастас відбудеться того ж дня о 19:00 в Архикафедральному соборі Святого Юра, що за адресою площа Святого Юра, 5 у Львові.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.