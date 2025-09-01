Є російський слід: поліція показала фото затримання підозрюваного у вбивстві Парубія
Поліціянти затримали підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.
Про це повідомив очільник Нацполіції України Іван Вигівський.
Вбивство Парубія: як знайшли нападника
За його словами, нападник тривалий час стежив за Парубієм та планував його вбивство.
Поліції знадобилося лише 36 годин, щоби вийти на слід зловмисника та затримати його.
30 серпня у Франківському районі Львова чоловік замаскувався під кур’єра доставки та вистрілив у Андрія Парубія просто посеред білого дня.
— Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Та втекти не вдалося. Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції дала свій результат — зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано, — розповів Іван Вигівський.
За словами Івана Вигівського, вбивство Андрія Парубія – не випадковий злочин – у ньому є російський слід. Очільник Нацполіції наголосив, що за злочин буде відповідь перед законом.
Вбивство Парубія у Львові
30 серпня у Львові невідомий чоловік кілька разів вистрілив у колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Внаслідок стрілянини Андрій Парубій загинув.
Нападник втік. Проте поліція згодом знайшла підозрюваного чоловіка на Хмельниччині.
У Львові 1 вересня розпочнеться прощання з Андрієм Парубієм.
Парастас відбудеться того ж дня о 19:00 в Архикафедральному соборі Святого Юра, що за адресою площа Святого Юра, 5 у Львові.