Вбивство Андрія Парубія у Львові 30 серпня: усі деталі в онлайн-трансляції
У Львові 30 серпня серед білого дня застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
Усе, що відомо про розслідування вбивства та пошуки підозрюваного у злочині – читайте у текстовій онлайн-трансляції на сайті Факти ICTV.
Садовий розповів подробиці спецоперації Сирена
За словами Садового, режим вводиться у випадках, коли злочинці тікають з місця злочину.
Спецоперація Сирена передбачає:
- у місті більше патрулів і блокпостів ;
- можливі перевірки авто та документів;
- тимчасові незручності у русі.
Поліція вийшла на слід убивці Парубія – ЗМІ
Джерела РБК-Україна повідомили, що поліції вдалося вийти на слід убивці Андрія Парубія.
У мережі опублікували момент вбивства Андрія Парубія
У мережі опублікували відео, де, імовірно, зафіксовано момент вбивства Андрія Парубія у Львові.
На відео чоловік із рюкзаком доставки Glovo наближається до політика і робить постріли. Після чого швидко тікає.
У Львові оголосили спецоперацію Сирена
У Львові оголосили спеціальну операцію Сирена. Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.
На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.
На місці вбивства знайдено сім гільз
За повідомленням Суспільного, на місці вбивства Андрія Парубія було знайдено сім гільз.
Попередньо відомо, що нападник підійшов до політика у притул і вистрілив вісім разів.
Убивця був замаскований під кур’єра Glovo
У ЗМІ з’явилася інформація, що вбивця Андрія Парубія був замаскований під кур’єра Glovo.
На оприлюдненому фото чоловік на електровелосипеді. Він був одягнений у шолом із яскравим, переважно жовтим забарвленням.
Козицький заявив, що правоохоронці розшукують стрілка
Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що правоохоронні органи розшукують убивцю Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби.
Зеленський про вбивство Парубія
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до розслідування та пошуку вбивці залучено всі необхідні сили.
За його словами, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові.
Коли сталося вбивство
Суспільне з місця подій повідомило, що вбивство Парубія, попередньо, сталося о 12:10. На місці стрілянини перебувають родичі загиблого, правоохоронці та медики.
Вбивство Парубія у Львові
Нацполіція повідомила про вбивство відомого громадсько-політичного діяча у Львові, яке сталося 30 серпня близько опівдня, не назвавши його прізвища.
За повідомленнями ЗМІ, жертвою стрілянини став ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій.