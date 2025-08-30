Вбивство Андрія Парубія у Львові 30 серпня: усі деталі в онлайн-трансляції

30 Серпня, 14:29

На місці вбивства знайдено сім гільз

За повідомленням Суспільного, на місці вбивства Андрія Парубія було знайдено сім гільз.

Попередньо відомо, що нападник підійшов до політика у притул і вистрілив вісім разів.