У Чернігівській області відключено одразу 307 тис. споживачів у кількох районах через масований удар російських військ, внаслідок якого уражені важливі енергетичні об’єкти та виникла системна аварія у мережі.

Відключення світла у Чернігівській області 1 жовтня

Як повідомляє АТ Чернігівобленерго, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тому в регіоні запроваджують графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ).

Відключення світла у Чернігівській області почали діяти з 20:00 1 жовтня.

До графіка обмеження електропостачання залучили одразу чотири черги. Принцип, за яким він застосовуватиметься: три години через шість (три години – з електрикою, а шість годин – без світла).

– Враховуйте: у графіку окремо відмічений час на перепідключення. У цей період електроенергія відключатиметься і вмикатиметься, – йдеться у повідомленні.

У Чернігівобленерго зазначили, що обсяг відключення світла є дуже великим, однак у нинішніх умовах немає іншого вибору. Там наголошують, що це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах.

У середу, 1 жовтня, стало відомо, що у Славутичі зникло світло внаслідок атаки російських військ по електропідстанції.

