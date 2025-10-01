В Черниговской области отключено сразу 307 тыс. потребителей в нескольких районах из-за массированного удара российских войск, в результате которого поражены важные энергетические объекты и возникла системная авария в сети.

Отключение света в Черниговской области 1 октября

Как сообщает АО Черниговоблэнерго, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому в регионе вводят график почасового отключения электроснабжения (ГПВ).

Отключение света в Черниговской области началось с 20:00 1 октября.

Сейчас смотрят

К графику ограничения электроснабжения привлекли сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа — с электричеством, а шесть часов — без света).

— Учитывайте: в графике отдельно отмечено время на переподключение. В этот период электроэнергия будет отключаться и включаться, — говорится в сообщении.

В Черниговоблэнерго отметили, что объем отключения света очень велик, однако в нынешних условиях нет другого выбора. Там подчеркивают, что это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах.

В среду, 1 октября, стало известно, что в Славутиче пропал свет в результате атаки российских войск по электроподстанции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.