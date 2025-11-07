Україна обрана до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки, отримавши найбільшу підтримку серед держав. Водночас Росія вдруге поспіль не потрапила до складу Ради.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО

– Вдячний державам-членам, які підтримали нашу кандидатуру. Разом із партнерами ми використаємо всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати нашу культуру, спадщину та людей, – йдеться у дописі глави держави.

У Мінкульті зауважили, що Україна отримала 137 голосів підтримки під час голосування. Це була найбільша кількість голосів серед країн нашої регіональної групи.

Там додали, що членство у Виконавчій раді ЮНЕСКО відкриває нові можливості для України:

зміцнення міжнародної співпраці в галузі освіти та науки;

захист культурної спадщини України, що страждає від агресії РФ;

просування національних ініціатив на світовому рівні.

Очільниця Мінкульту Тетяна Бережна висловила свою вдячність, зазначивши, що Україна залишається голосом правди у міжнародних організаціях і продовжить боротися за збереження своєї культури, спадщини та права на майбутнє.

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав це великою дипломатичною перемогою. Він зазначив, що на три місця претендували чотири кандидати: Україна, Румунія, Молдова та Росія. Київ був обраний разом із Бухарестом та Кишиневом, тоді як Москва опинилася поза бортом.

– Росія не пройшла вдруге поспіль, попри величезні зусилля. Це правильне рішення – агресору, який підриває всі норми міжнародного права, не місце в таких важливих органах, – наголосив він.

Виконавча рада ЮНЕСКО – головний орган управління організацією, який ухвалює стратегічні рішення та координує її роботу.

До складу Ради входять 58 країн-членів, обраних Генеральною конференцією на трирічний термін.

Рада забезпечує виконання рішень конференції, формує бюджет, визначає основні напрямки діяльності у сфері освіти, науки, культури та комунікацій, залучає додаткові ресурси для міжнародних проєктів і сприяє співпраці між країнами та іншими організаціями.

Засідання відбуваються двічі на рік, зазвичай у квітні та жовтні, а рішення ухвалюються більшістю голосів.

