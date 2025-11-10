Дія – це інноваційний український проєкт, який має на меті створити зручну та прозору взаємодію між державою та громадянами. Це мобільний додаток та вебпортал, які об’єднують в собі широкий спектр державних послуг.

Факти ICTV дізнавалися, чому в Дії не з’являється паспорт та як це виправити.

Чому нема паспорта у Дії

У застосунку Дія доступні лише сучасні біометричні документи:

ID-картки;

біометричні закордонні паспорти.

Паспорти-книжечки старого зразка та закордонні паспорти, видані до 2015 року, у додатку не відображаються.

Для користування Дія необхідно мати один з біометричних документів та авторизуватися через NFC або BankID.

У Дії не відображається паспорт, що робити

Авторизуватися в застосунку Дія через NFC або BankID. Система автоматично підтягне інформацію. Перевірте версію додатку та завжди використовуйте останню. Як додати закордонний паспорт, можна дізнатися тут.

Якщо це не допомогло, виконайте наступні дії:

Зверніться до банку або податкової служби для уточнення інформації про ваш РНОКПП.

Якщо ви недавно оформляли документ або у вас виникли інші питання, зверніться до найближчого підрозділу ДМС.

ДМСУ Для перевірки статусу вашого паспорта скористайтеся сервісом

Якщо жоден із перелічених способів не допоміг, зверніться до служби підтримки додатку Дія.

Чи можна скористатися цифровим додатком Дія з паперовим паспортом

У Дії не відображається паспорт у вигляді книжечки. Система Дія працює виключно з електронними документами. Щоб мати свій паспорт в додатку, вам необхідно отримати ID-картку.

Для цього зверніться до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), управління Державної міграційної служби (ДМС) або центру обслуговування Паспортний сервіс. Після того, як ви отримаєте готову ID-картку, ваша інформація автоматично з’явиться в додатку Дія.

Джерело: Дія

