Дія — это инновационный украинский проект, который имеет целью создать удобное и прозрачное взаимодействие между государством и гражданами. Это мобильное приложение и веб-портал, которые объединяют в себе широкий спектр государственных услуг.

Факты ICTV узнавали, почему в Дія не появляется паспорт и как это исправить.

Почему нет паспорта в Дія

В приложении Дія доступны только современные биометрические документы:

ID-карты;

биометрические загранпаспорта.

Паспорта-книжечки старого образца и загранпаспорта, выданные до 2015 года, в приложении не отображаются.

Для пользования Дія необходимо иметь один из биометрических документов и авторизоваться через NFC или BankID.

В Дія не отображается паспорт, что делать

Авторизоваться в приложении Дія через NFC или BankID. Система автоматически подтянет информацию. Проверьте версию приложения и всегда используйте последнюю. Как добавить загранпаспорт, можно узнать здесь.

Если это не помогло, выполните следующие действия:

Обратитесь в банк или налоговую службу для уточнения информации о вашем РНУКПН.

Если вы недавно оформляли документ или у вас возникли другие вопросы, обратитесь в ближайшее подразделение ГМС.

Для проверки статуса вашего паспорта воспользуйтесь сервисом ГМСУ

Если ни один из перечисленных способов не помог, обратитесь в службу поддержки приложения Дія.

Можно ли воспользоваться цифровым приложением Дія с бумажным паспортом

В Дія не отображается паспорт в виде книжечки. Система Дія работает исключительно с электронными документами. Чтобы иметь свой паспорт в приложении, вам необходимо получить ID-карту.

Для этого обратитесь в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), управление Государственной миграционной службы (ГМС) или центр обслуживания Паспортный сервис. После того, как вы получите готовую ID-карту, ваша информация автоматически появится в приложении Дія.

Источник: Дія

