В Дія не отображается паспорт: причины и способы исправления
Дія — это инновационный украинский проект, который имеет целью создать удобное и прозрачное взаимодействие между государством и гражданами. Это мобильное приложение и веб-портал, которые объединяют в себе широкий спектр государственных услуг.
Факты ICTV узнавали, почему в Дія не появляется паспорт и как это исправить.
Почему нет паспорта в Дія
В приложении Дія доступны только современные биометрические документы:
- ID-карты;
- биометрические загранпаспорта.
Паспорта-книжечки старого образца и загранпаспорта, выданные до 2015 года, в приложении не отображаются.
Для пользования Дія необходимо иметь один из биометрических документов и авторизоваться через NFC или BankID.
В Дія не отображается паспорт, что делать
Авторизоваться в приложении Дія через NFC или BankID. Система автоматически подтянет информацию. Проверьте версию приложения и всегда используйте последнюю. Как добавить загранпаспорт, можно узнать здесь.
Если это не помогло, выполните следующие действия:
- Обратитесь в банк или налоговую службу для уточнения информации о вашем РНУКПН.
- Если вы недавно оформляли документ или у вас возникли другие вопросы, обратитесь в ближайшее подразделение ГМС.
- Для проверки статуса вашего паспорта воспользуйтесь сервисом ГМСУ.
- Если ни один из перечисленных способов не помог, обратитесь в службу поддержки приложения Дія.
Можно ли воспользоваться цифровым приложением Дія с бумажным паспортом
В Дія не отображается паспорт в виде книжечки. Система Дія работает исключительно с электронными документами. Чтобы иметь свой паспорт в приложении, вам необходимо получить ID-карту.
Для этого обратитесь в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), управление Государственной миграционной службы (ГМС) или центр обслуживания Паспортный сервис. После того, как вы получите готовую ID-карту, ваша информация автоматически появится в приложении Дія.
Источник: Дія