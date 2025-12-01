Директор центру і шеф-офтальмохірург Дарина Дікунова пояснює умови прийому пацієнтів на повне діагностичне обстеження, яке включає повноцінне апаратне дослідження очей, консультацію експерта-ретинолога, профільного офтальмохірурга та анестезіолога.

У грудні 2025 року пацієнти, які вперше звертаються до клініки та планують лазерну корекцію зору або оперативне лікування катаракти, зможуть пройти це обстеження повністю безкоштовно.

Пацієнт повинен просто звернутися до Центру інформації та реєстрації пацієнтів і записатися на зручний час. Важливо врахувати, що, звичайно, потенційно охочих отримати цю послугу буде достатньо, а кількість місць для прийому обмежена можливостями центру. Запис на безкоштовний прийом буде відкрито з 1 грудня по 31 грудня.

– Дарино Василівно, а як Ви посіли провідну позицію в такій відомій клініці як Британський офтальмологічний центр?

– Якщо серйозно, то моє бажання стати офтальмологом сформувалося у 4 роки. У дитячому садочку дівчинка, з якою я товаришувала, внаслідок нещасного випадку втратила зір. Тепер я розумію, якою потужною була моя мотивація, коли, не усвідомлюючи всієї тяжкості проблеми, я водила подружку за руку, коли вона вийшла з лікарні й повернулася до дитячого садка. Коли плакала разом із нею, коли вона падала, не бачачи перешкод. Як просила батьків купити їй нові очі, а мама просто відводила повні сліз очі убік.

Разом із нею я ходила на прийом до лікарів, які робили все можливе для повернення подружці зору. Після низки складних операцій вона змогла бачити на одне око. Пам’ятаю величезну радість цієї знакової події у моєму житті, наш дитячий сміх та її слова: Дарина я тебе бачу.

Минули роки. Все, що я читала або знаходила про будову ока чи хвороби очей, записувала у зошити, які збереглися в мене досі. З першого курсу медичного університету я чергувала в очних відділеннях як санітарочка з єдиною метою – потрапити в операційну як офтальмохірург, що повертає зір людям із тяжкими порушеннями зору, сліпим і дітям.

І моя напружена робота принесла результати. Я дуже вдячна своїм старшим колегам за можливість отримати спеціальність офтальмохірурга, про яку мріяла з дитинства.

– Які операції Ви виконуєте?

– Моя спеціалізація зараз – найскладніша вітреоретинальна хірургія: лікування відшарування сітківки та травм ока, оперативне лікування катаракти у найскладніших випадках. Стажування, організовані мені в Британському офтальмологічному центрі, та постійний контакт із моїм партнером-офтальмохірургом у Великій Британії дозволяють усувати ускладнення, отримані пацієнтами в інших клініках.

Рівень моєї компетенції значно підвищується завдяки міжнародним конференціям. А умови, створені в Британському офтальмологічному центрі, — ідеальні для роботи.

Наша команда в операційній складається з медичного інженера, операційних медсестер, лікаря-асистента та лікарів, які дбайливо доглядають очі пацієнтів після оперативного лікування, щоб забезпечити найкращий результат. Не можна не згадати важливу працю наших лікарів-анестезіологів найвищої кваліфікаційної категорії.

Ми гарантуємо нашим пацієнтам відмінний зір, заснований на високій якості медичної допомоги англійського рівня.

– Як Ви зайняли посаду директора у Британському офтальмологічному центрі?

– Дуже важко та дуже просто. Пройшла конкурсний відбір і на стажуваннях показала найкращий результат. Оцінку моїх можливостей проводили фахівці в Лондоні, і я дуже рада цій можливості.

Більше того, клініка сертифікувала мене для роботи в ЄС (кваліфікаційна комісія на Мальті). Одночасно я проходжу фінальний етап отримання права працювати у Великій Британії. Але, звичайно, я нікуди не поїду з моєї прекрасної України: тут живе моя маленька донька, яка вже лікує іграшкам вічка – мабуть, теж буде лікарем-офтальмологом. Тут моє серце і душа спокійні. Я віддаю свій досвід та знання у Києві.

Давайте на цьому завершимо. Зробити грудень місяцем безкоштовної діагностики для мешканців Києва стало можливим завдяки підтримці киян та засновнику Британського офтальмологічного центру.

І запишіться на прийом – чекаємо на вас і зробимо все можливе, що вам допомогти.

Фото: Британський офтальмологічний центр

