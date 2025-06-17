Майже нічого не бачу: Sowa розповіла, як живе з поганим зором і чому не зробила операцію

Співачка Sowa (Діана Горбяк) в екслюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла про проблеми із зором. Вона пояснила, чому досі боїться знімати лінзи та чому не може наважитися на лазерну корекцію зору.

Sowa про життя з поганим зором

Виконавиця має проблеми із зором з дитинства, однак зараз вона називає це своєю суперсилою. Sowa жартома каже, що щодня може вирішувати – хоче вона бачити людей сьогодні чітко чи ні.

– З самого дитинства я живу з астигматизмом і звикла сприймати світ інакше. Пам’ятаю, як одягнула лінзи вперше у 14 років – і розплакалась. Мені стало боляче не фізично, а емоційно: я ніколи до цього не бачила, наскільки деталізовані листя на деревах, написи на білбордах чи обличчя людей. Це зламало щось усередині — бо я зрозуміла, наскільки багато я не бачила. Але водночас це був новий світ, – сказала співачка.

Sowa зізналась, що роками носить місячні контактні лінзи, адже не вміє самостійно їх знімати і цей процес її досі лякає.

Зараз дивляться

Артистка пригадала, що на вокальні конкурси завжди йшла, майже не бачачи, куди ступати. Та поруч була мама, а також сила уяви. За словами Sowa, це не робило її слабшою, навпаки – вона навчилася довіряти собі, своєму тілу, голосу, інтуїції.

Приблизно рік тому виконавиця зробила повну діагностику зору, тоді лікарі порадили їй зачекати з операцією. Але цього літа Sowa знову пройде огляд і, можливо, вперше за життя зможе побачити світ інакше. Однак остаточне рішення щодо операції вона поки не ухвалила.

– Мене ця думка одночасно тішить й лякає. Уявити, що я більше не матиму права вибору — бачити чи ні — трохи сумно. Я звикла до свого стану. Я жартую, що це моя суперсила. А ще це змусило мене більше відчувати, чути, вчитись спиратись на інші органи відчуттів. Але зір — це величезна цінність. Люди, які добре бачать з дитинства, — не сприймайте це як належне. Це справжній дар. І він потребує турботи щодня, – підсумувала Sowa.

Фото: Sowa

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