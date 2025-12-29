Напередодні свят багато українців прагнуть привітати захисників та рідних, які перебувають у інших регіонах країни. Щоб надіслати подарунки та теплі листівки, вони активно користуються послугами Укрпошти.

Як працює Укрпошта 31 грудня та у перші дні нового року, читайте в нашому матеріалі.

Як працюватиме Укрпошта 31 грудня

Згідно з офіційною інформацією, графік роботи Укрпошти 31 грудня буде скороченим. У середу, 31 грудня, всі відділення працюватимуть до 16:00. Такий формат дозволить клієнтам забрати останні відправлення 2025 року, а працівникам – раніше завершити робочий день і провести вечір із родинами.

Водночас 1 січня, у четвер, мережа Укрпошти не обслуговуватиме клієнтів. Перший день нового року буде повноцінним вихідним для всіх відділень без винятків. Уже з 2 січня поштовий оператор повертається до стандартного режиму роботи по всій країні.

Отже, графік роботи Укрпошти на новорічні свята 2026 передбачає скорочений день напередодні Нового року, вихідний 1 січня та відновлення звичайного обслуговування з 2 числа.

Загалом Укрпошта графік роботи у святковий період формує так, аби поєднати зручність для клієнтів і можливість для працівників відсвяткувати разом із близькими.

У компанії також звернулися до українців із теплими словами подяки за довіру протягом року та побажали миру, добрих новин і зв’язку з рідними незалежно від відстаней, запевнивши, що й надалі залишатимуться поруч у кожному куточку країни.

Фото: Укрпошта

