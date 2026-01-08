Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова
Gravehawk: характеристики нової британської ППО та як вона захистить Україну
Велика Британія офіційно підтвердила постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони для захисту від російських повітряних атак.
За даними Міністерства оборони Великої Британії, українські підрозділи вже отримали всі 13 комплексів Raven, а також два прототипи систем Gravehawk. За умовами контракту, до України має надійти ще 15 таких комплексів, перша партія яких очікується найближчим часом.
Що відомо про зенітно-ракетний комплекс Gravehawk та як він допоможе Україні, читайте в нашому матеріалі.
ЗРК Gravehawk: що відомо
Британський ЗРК Gravehawk виконаний у вигляді контейнера й застосовує ракети українського виробництва Р-73.
Gravehawk можна віднести до засобів протиповітряної оборони ближньої дії, адже при наземному пуску ракета Р-73, за оцінками, має дальність до 12-15 кілометрів і здатна уражати цілі на висоті кількох кілометрів.
Таких характеристик достатньо для перехоплення крилатих ракет, ударних дронів і забезпечення точкової оборони важливих об’єктів.
Gravehawk: характеристики
Ракети Р-73 з інфрачервоною головкою самонаведення встановлені на штатних авіаційних пілонах, при цьому один комплекс несе лише дві ракети. Контейнер оснащений зсувним дахом.
Ракети інтегровані в нову систему управління вогнем, яка використовує оптико-локаційну станцію. Вона поєднує оптичний і тепловізійний канали, а також лазерний далекомір для точного визначення дистанції до цілі.
Пульт керування оптико-локаційною станцією дозволяє оператору виявляти, супроводжувати й захоплювати цілі, а також здійснювати пуск ракет. Для керування застосовується контролер, зовні схожий на звичайний геймпад від ігрової консолі.
Транспортування комплексу Gravehawk здійснюється вантажівкою з системою мультиліфт, яка дає змогу самостійно завантажувати та знімати контейнер із зенітно-ракетним комплексом.
Як ЗРК Gravehawk допоможе Україні
Про сферу застосування та переваги ЗРК Gravehawk ми розпитали авіаційного експерта Валерія Романенка.
– Ракета Р-73 для Gravehawk оснащена інфрачервоною головкою самонаведення та належить до озброєння малої дальності. Вона працює за принципом вистрілив та забув. Адже після запуску система самостійно захоплює ціль у широкому секторі огляду й не потребує подальшого супроводу, – розповів Валерій Романенко.
Такий підхід дозволяє без розробки нових дорогих ракет адаптувати існуючі боєприпаси для боротьби з дронами та іншими повітряними загрозами з наземних позицій. Початково пускові установки були виконані у вигляді стандартних морських контейнерів, що забезпечує приховане транспортування звичайним автотранспортом.
Наразі компанія MBDA розробляє альтернативні платформи, зокрема на базі застарілих двоколісних комплексів Rapier, так і на сучасних колісних шасі.
За аналогією можна згадати британський ЗРК Raven, переданий Україні, який використовує ракети ASRAAM і має майже ідентичну сферу застосування.
– Ракета ASRAAM у складі комплексу Raven здатна захоплювати цілі в секторі понад 90 градусів, тоді як наша Р-73, має ще ширший кут захоплення, – розповів Романенко.
Після активації головки самонаведення система сигналізує про фіксацію цілі, після чого оператору достатньо виконати пуск. Далі ракета діє повністю автономно, без ручного наведення чи додаткового цілевказання.
ЗРК Gravehawk: дальність
Експерт розповів, що ракета Р-73 розвиває швидкість 2,5 Маха. При повітряному пуску її дальність може сягати до 30 кілометрів, однак при запуску з землі вона зменшується й становить приблизно 12-15 кілометрів, залежно від висоти польоту цілі.
Gravehawk: вартість
Один зенітно-ракетний комплекс Gravehawk коштує понад 1 мільйон доларів.
Головна мета розробки – це у максимально короткі строки створити мобільну систему ППО малої дальності для ефективної протидії масованим атакам дронів РФ.