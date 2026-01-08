Велика Британія офіційно підтвердила постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони для захисту від російських повітряних атак.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, українські підрозділи вже отримали всі 13 комплексів Raven, а також два прототипи систем Gravehawk. За умовами контракту, до України має надійти ще 15 таких комплексів, перша партія яких очікується найближчим часом.

Що відомо про зенітно-ракетний комплекс Gravehawk та як він допоможе Україні, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

ЗРК Gravehawk: що відомо

Британський ЗРК Gravehawk виконаний у вигляді контейнера й застосовує ракети українського виробництва Р-73.

Gravehawk можна віднести до засобів протиповітряної оборони ближньої дії, адже при наземному пуску ракета Р-73, за оцінками, має дальність до 12-15 кілометрів і здатна уражати цілі на висоті кількох кілометрів.

Таких характеристик достатньо для перехоплення крилатих ракет, ударних дронів і забезпечення точкової оборони важливих об’єктів.

Gravehawk: характеристики

Ракети Р-73 з інфрачервоною головкою самонаведення встановлені на штатних авіаційних пілонах, при цьому один комплекс несе лише дві ракети. Контейнер оснащений зсувним дахом.

Ракети інтегровані в нову систему управління вогнем, яка використовує оптико-локаційну станцію. Вона поєднує оптичний і тепловізійний канали, а також лазерний далекомір для точного визначення дистанції до цілі.

Пульт керування оптико-локаційною станцією дозволяє оператору виявляти, супроводжувати й захоплювати цілі, а також здійснювати пуск ракет. Для керування застосовується контролер, зовні схожий на звичайний геймпад від ігрової консолі.

Транспортування комплексу Gravehawk здійснюється вантажівкою з системою мультиліфт, яка дає змогу самостійно завантажувати та знімати контейнер із зенітно-ракетним комплексом.

Як ЗРК Gravehawk допоможе Україні

Про сферу застосування та переваги ЗРК Gravehawk ми розпитали авіаційного експерта Валерія Романенка.

– Ракета Р-73 для Gravehawk оснащена інфрачервоною головкою самонаведення та належить до озброєння малої дальності. Вона працює за принципом вистрілив та забув. Адже після запуску система самостійно захоплює ціль у широкому секторі огляду й не потребує подальшого супроводу, – розповів Валерій Романенко.

Такий підхід дозволяє без розробки нових дорогих ракет адаптувати існуючі боєприпаси для боротьби з дронами та іншими повітряними загрозами з наземних позицій. Початково пускові установки були виконані у вигляді стандартних морських контейнерів, що забезпечує приховане транспортування звичайним автотранспортом.

Наразі компанія MBDA розробляє альтернативні платформи, зокрема на базі застарілих двоколісних комплексів Rapier, так і на сучасних колісних шасі.

За аналогією можна згадати британський ЗРК Raven, переданий Україні, який використовує ракети ASRAAM і має майже ідентичну сферу застосування.

– Ракета ASRAAM у складі комплексу Raven здатна захоплювати цілі в секторі понад 90 градусів, тоді як наша Р-73, має ще ширший кут захоплення, – розповів Романенко.

Після активації головки самонаведення система сигналізує про фіксацію цілі, після чого оператору достатньо виконати пуск. Далі ракета діє повністю автономно, без ручного наведення чи додаткового цілевказання.

ЗРК Gravehawk: дальність

Експерт розповів, що ракета Р-73 розвиває швидкість 2,5 Маха. При повітряному пуску її дальність може сягати до 30 кілометрів, однак при запуску з землі вона зменшується й становить приблизно 12-15 кілометрів, залежно від висоти польоту цілі.

Gravehawk: вартість

Один зенітно-ракетний комплекс Gravehawk коштує понад 1 мільйон доларів.

Головна мета розробки – це у максимально короткі строки створити мобільну систему ППО малої дальності для ефективної протидії масованим атакам дронів РФ.