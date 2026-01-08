Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О. К. Антонова
Gravehawk: характеристики новой британской ПВО и как она защитит Украину
Великобритания официально подтвердила поставку Украине современных систем противовоздушной обороны для защиты от российских воздушных атак.
По данным Министерства обороны Великобритании, украинские подразделения уже получили все 13 комплексов Raven, а также два прототипа систем Gravehawk. По условиям контракта, в Украину должно поступить еще 15 таких комплексов, первая партия которых ожидается в ближайшее время.
Что известно о зенитно-ракетном комплексе Gravehawk и как он поможет Украине, читайте в нашем материале.
ЗРК Gravehawk: что известно
Британский ЗРК Gravehawk выполнен в виде контейнера и применяет ракеты украинского производства Р-73.
Gravehawk можно отнести к средствам противовоздушной обороны ближнего действия, ведь при наземном пуске ракета Р-73, по оценкам, имеет дальность до 12-15 километров и способна поражать цели на высоте нескольких километров.
Таких характеристик достаточно для перехвата крылатых ракет, ударных дронов и обеспечения точечной обороны важных объектов.
Gravehawk: характеристики
Ракеты Р-73 с инфракрасной головкой самонаведения установлены на штатных авиационных пилонах, при этом один комплекс несет только две ракеты. Контейнер оснащен сдвижной крышей.
Ракеты интегрированы в новую систему управления огнем, которая использует оптико-локационную станцию. Она сочетает оптический и тепловизионный каналы, а также лазерный дальномер для точного определения дистанции до цели.
Пульт управления оптико-локационной станцией позволяет оператору обнаруживать, сопровождать и захватывать цели, а также осуществлять пуск ракет. Для управления применяется контроллер, внешне похожий на обычный геймпад от игровой консоли.
Транспортировка комплекса Gravehawk осуществляется грузовиком с системой мультилифт, которая позволяет самостоятельно загружать и снимать контейнер с зенитно-ракетным комплексом.
Как ЗРК Gravehawk поможет Украине
О сфере применения и преимуществах ЗРК Gravehawk мы расспросили авиационного эксперта Валерия Романенко.
— Ракета Р-73 для Gravehawk оснащена инфракрасной головкой самонаведения и относится к вооружению малой дальности. Она работает по принципу “выстрелил и забыл”. Ведь после запуска система самостоятельно захватывает цель в широком секторе обзора и не требует дальнейшего сопровождения, — рассказал Валерий Романенко.
Такой подход позволяет без разработки новых дорогостоящих ракет адаптировать существующие боеприпасы для борьбы с дронами и другими воздушными угрозами с наземных позиций.
Изначально пусковые установки были выполнены в виде стандартных морских контейнеров, что обеспечивает скрытую транспортировку обычным автотранспортом. Сейчас компания MBDA разрабатывает альтернативные платформы, в частности на базе устаревших двухколесных комплексов Rapier, так и на современных колесных шасси.
По аналогии можно вспомнить британский ЗРК Raven, переданный Украине, который использует ракеты ASRAAM и имеет почти идентичную сферу применения.
— Ракета ASRAAM в составе комплекса Raven способна захватывать цели в секторе более 90 градусов, тогда как наша Р-73 имеет еще более широкий угол захвата, — рассказал Романенко.
После активации головки самонаведения система сигнализирует о фиксации цели, после чего оператору достаточно выполнить пуск. Далее ракета действует полностью автономно, без ручного наведения или дополнительного целеуказания.
ЗРК Gravehawk: дальность
Эксперт рассказал, что ракета Р-73 развивает скорость 2,5 Маха. При воздушном пуске ее дальность может достигать 30 километров, однако при запуске с земли она уменьшается и составляет примерно 12-15 километров, в зависимости от высоты полета цели.
Gravehawk: стоимость
Один зенитно-ракетный комплекс Gravehawk стоит более 1 миллиона долларов.
Главная цель разработки — это в максимально короткие сроки создать мобильную систему ПВО малой дальности для эффективного противодействия массированным атакам дронов РФ.