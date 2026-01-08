Великобритания официально подтвердила поставку Украине современных систем противовоздушной обороны для защиты от российских воздушных атак.

По данным Министерства обороны Великобритании, украинские подразделения уже получили все 13 комплексов Raven, а также два прототипа систем Gravehawk. По условиям контракта, в Украину должно поступить еще 15 таких комплексов, первая партия которых ожидается в ближайшее время.

Что известно о зенитно-ракетном комплексе Gravehawk и как он поможет Украине, читайте в нашем материале.

ЗРК Gravehawk: что известно

Британский ЗРК Gravehawk выполнен в виде контейнера и применяет ракеты украинского производства Р-73.

Gravehawk можно отнести к средствам противовоздушной обороны ближнего действия, ведь при наземном пуске ракета Р-73, по оценкам, имеет дальность до 12-15 километров и способна поражать цели на высоте нескольких километров.

Таких характеристик достаточно для перехвата крылатых ракет, ударных дронов и обеспечения точечной обороны важных объектов.

Gravehawk: характеристики

Ракеты Р-73 с инфракрасной головкой самонаведения установлены на штатных авиационных пилонах, при этом один комплекс несет только две ракеты. Контейнер оснащен сдвижной крышей.

Ракеты интегрированы в новую систему управления огнем, которая использует оптико-локационную станцию. Она сочетает оптический и тепловизионный каналы, а также лазерный дальномер для точного определения дистанции до цели.

Пульт управления оптико-локационной станцией позволяет оператору обнаруживать, сопровождать и захватывать цели, а также осуществлять пуск ракет. Для управления применяется контроллер, внешне похожий на обычный геймпад от игровой консоли.

Транспортировка комплекса Gravehawk осуществляется грузовиком с системой мультилифт, которая позволяет самостоятельно загружать и снимать контейнер с зенитно-ракетным комплексом.

Как ЗРК Gravehawk поможет Украине

О сфере применения и преимуществах ЗРК Gravehawk мы расспросили авиационного эксперта Валерия Романенко.

— Ракета Р-73 для Gravehawk оснащена инфракрасной головкой самонаведения и относится к вооружению малой дальности. Она работает по принципу “выстрелил и забыл”. Ведь после запуска система самостоятельно захватывает цель в широком секторе обзора и не требует дальнейшего сопровождения, — рассказал Валерий Романенко.

Такой подход позволяет без разработки новых дорогостоящих ракет адаптировать существующие боеприпасы для борьбы с дронами и другими воздушными угрозами с наземных позиций.

Изначально пусковые установки были выполнены в виде стандартных морских контейнеров, что обеспечивает скрытую транспортировку обычным автотранспортом. Сейчас компания MBDA разрабатывает альтернативные платформы, в частности на базе устаревших двухколесных комплексов Rapier, так и на современных колесных шасси.

По аналогии можно вспомнить британский ЗРК Raven, переданный Украине, который использует ракеты ASRAAM и имеет почти идентичную сферу применения.

— Ракета ASRAAM в составе комплекса Raven способна захватывать цели в секторе более 90 градусов, тогда как наша Р-73 имеет еще более широкий угол захвата, — рассказал Романенко.

После активации головки самонаведения система сигнализирует о фиксации цели, после чего оператору достаточно выполнить пуск. Далее ракета действует полностью автономно, без ручного наведения или дополнительного целеуказания.

ЗРК Gravehawk: дальность

Эксперт рассказал, что ракета Р-73 развивает скорость 2,5 Маха. При воздушном пуске ее дальность может достигать 30 километров, однако при запуске с земли она уменьшается и составляет примерно 12-15 километров, в зависимости от высоты полета цели.

Gravehawk: стоимость

Один зенитно-ракетный комплекс Gravehawk стоит более 1 миллиона долларов.

Главная цель разработки — это в максимально короткие сроки создать мобильную систему ПВО малой дальности для эффективного противодействия массированным атакам дронов РФ.