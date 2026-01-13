Які пільги мають особи з інвалідністю третьої групи: повний список
До третьої групи інвалідності належать ті люди, які здатні працювати в полегшених умовах.
Щоб отримати пільги, передусім потрібно мати посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю, або посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України.
Список пільг для осіб з інвалідністю третьої групи — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Хто має право на державну соціальну допомогу
На державну соціальну допомогу мають право:
- люди з інвалідністю з дитинства;
- діти з інвалідністю, які не досягли 18 років.
Особам з інвалідністю з дитинства призначається допомога 60% від прожиткового мінімуму, а на дітей з інвалідністю – 70%.
Такі люди мають право на пенсію з інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією залежно від віку.
Пенсія призначається в розмірі 50% пенсії за віком.
Мінімальна сума виплат для осіб з третьою групою інвалідності, які не працюють, становить 2 595 гривень.
Пільги тим, хто працює
Роботодавці повинні враховувати спеціальну реабілітацію під час створення умов праці для людей з інвалідністю 3 групи.
Вони мають виділити спеціальні робочі місця для роботи цим людям. Через інвалідність роботодавець не може відмовити такій людині в роботі, якщо вона підходить під усі пункти вимог.
Також такі люди влаштовуються на роботу без випробовувального терміну.
Їм також надаються певні пільги на відпочинок
- додаткові два дні до щорічної відпустки;
- обов’язкове надання за їхнім бажанням відпустки без збереження зарплати (до 30 днів на рік);
- для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати (14 днів на рік).
Пільги для отримання освіти особам з інвалідністю з дитинства
Талановиті діти-інваліди навчаються безоплатно в загальних або спеціальних позашкільних закладах музиці та образотворчому мистецтву.
Абітурієнти з числа дітей-інвалідів, які показали високий результат на вступних випробуваннях, мають право на зарахування поза конкурсом у ВНЗ.
За цими студентами зберігається соцдопомога і виплачуються стипендія в повному розмірі (якщо її призначать).
Житлові пільги
Такі особи мають право на обладнання різноманітними пристосуваннями житлових приміщень, де вони проживають.
Існують пільги для дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Вони мають право отримати в першу чергу житло та матеріальну допомогу на його облаштування по досягненні повноліття, якщо за висновком експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійну життєдіяльність.
Інваліди також мають переважне право на поліпшення житлових умов.
Знижки на ліки
На пільгових умовах вони можуть отримати:
- засоби реабілітації (протези тощо),
- вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, тощо),
- автомобілі, крісла з електроприводом – за наявності відповідного медичного висновку.
Вони можуть отримати право на безплатні ліки в тому разі, якщо розмір пенсії не перевищує мінімального. Але це стосується тільки ліків за рецептами та у випадку амбулаторного лікування.
Транспортні пільги
Діти з інвалідністю та люди, які їх супроводжують, можуть безкоштовно їздити у міському транспорті (це не стосується таксі). Для цього потрібно мати посвідчення.
Особи з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, мають право на 50% знижку вартості проїзду на залізничному та міському транспорті.
Щоб отримати такий проїзд, киянам слід оформити в Ощадбанку картку киянина.