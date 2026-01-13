До третьої групи інвалідності належать ті люди, які здатні працювати в полегшених умовах.

Щоб отримати пільги, передусім потрібно мати посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю, або посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України.

Список пільг для осіб з інвалідністю третьої групи — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто має право на державну соціальну допомогу

На державну соціальну допомогу мають право:

люди з інвалідністю з дитинства;

діти з інвалідністю, які не досягли 18 років.

Особам з інвалідністю з дитинства призначається допомога 60% від прожиткового мінімуму, а на дітей з інвалідністю – 70%.

Такі люди мають право на пенсію з інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією залежно від віку.

Пенсія призначається в розмірі 50% пенсії за віком.

Мінімальна сума виплат для осіб з третьою групою інвалідності, які не працюють, становить 2 595 гривень.

Пільги тим, хто працює



Роботодавці повинні враховувати спеціальну реабілітацію під час створення умов праці для людей з інвалідністю 3 групи.

Вони мають виділити спеціальні робочі місця для роботи цим людям. Через інвалідність роботодавець не може відмовити такій людині в роботі, якщо вона підходить під усі пункти вимог.

Також такі люди влаштовуються на роботу без випробовувального терміну.

Їм також надаються певні пільги на відпочинок

додаткові два дні до щорічної відпустки;

обов’язкове надання за їхнім бажанням відпустки без збереження зарплати (до 30 днів на рік);

для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати (14 днів на рік).

Пільги для отримання освіти особам з інвалідністю з дитинства

Талановиті діти-інваліди навчаються безоплатно в загальних або спеціальних позашкільних закладах музиці та образотворчому мистецтву.

Абітурієнти з числа дітей-інвалідів, які показали високий результат на вступних випробуваннях, мають право на зарахування поза конкурсом у ВНЗ.

За цими студентами зберігається соцдопомога і виплачуються стипендія в повному розмірі (якщо її призначать).

Житлові пільги

Такі особи мають право на обладнання різноманітними пристосуваннями житлових приміщень, де вони проживають.

Існують пільги для дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вони мають право отримати в першу чергу житло та матеріальну допомогу на його облаштування по досягненні повноліття, якщо за висновком експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійну життєдіяльність.

Інваліди також мають переважне право на поліпшення житлових умов.

Знижки на ліки

На пільгових умовах вони можуть отримати:

засоби реабілітації (протези тощо),

вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, тощо),

автомобілі, крісла з електроприводом – за наявності відповідного медичного висновку.

Вони можуть отримати право на безплатні ліки в тому разі, якщо розмір пенсії не перевищує мінімального. Але це стосується тільки ліків за рецептами та у випадку амбулаторного лікування.

Транспортні пільги

Діти з інвалідністю та люди, які їх супроводжують, можуть безкоштовно їздити у міському транспорті (це не стосується таксі). Для цього потрібно мати посвідчення.

Особи з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, мають право на 50% знижку вартості проїзду на залізничному та міському транспорті.

Щоб отримати такий проїзд, киянам слід оформити в Ощадбанку картку киянина.