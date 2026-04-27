Ситуація на світовому енергетичному ринку залишається нестабільною через події на Близькому Сході. Саме вони впливають на вартість нафтопродуктів у Європі, звідки Україна імпортує пальне, і ускладнюють будь-які прогнози.

Чого очікувати українським водіям від цін на АЗС у травні 2026 року — розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Прогноз на травень: ринок без чітких орієнтирів

Через динамічний розвиток подій на Близькому Сході прогнозувати ситуацію на ринку складно навіть на короткий період.

Зараз дивляться

— Наразі неможливо дати прогноз навіть на пару тижнів наперед, бо ситуація дуже динамічна і змінюється постійно, — пояснив експерт.

За словами Олександра Сіренка, ціни на нафту можуть різко змінюватися протягом одного дня, що одразу впливає на вартість пального в Європі та на кордоні України.

Наприкінці квітня вартість дизеля в Європі становить близько $1250 за тонну, що відповідає приблизно 80 грн за літр на кордоні.

Водночас поведінка операторів АЗС в Україні залишається різною: частина мереж піднімала ціни на початку квітня, інші знижували наприкінці місяця, а деякі фіксували їх ще з кінця березня.

Чого чекати водіям у травні

Експерт зазначив, що у травні ситуація на ринку напряму залежатиме від зовнішніх чинників.

— Якщо зовнішній ринок піде донизу, водіям варто розраховувати на більшу кількість акцій. Мережі будуть реагувати і конкурувати за клієнта, — пояснив аналітик.

Водночас суттєве зниження цін можливе лише у разі зниження світових котирувань.

— Якщо нафта повернеться до рівнів лютого, тоді можна буде говорити про зниження цін на заправках, — додав експерт.

Поки ж ринок залишається залежним від зовнішніх чинників, тому водіям варто орієнтуватися на постійні коливання цін.

Олександр Сіренко також звернув увагу, що в інших країнах для стримування цін застосовують зниження податків на пальне, тоді як в Україні цей підхід не використовують. Влада пояснює це необхідністю наповнення бюджету та зобов’язаннями перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

Водночас, за його словами, чинні програми підтримки охоплюють не всіх споживачів, зокрема бізнес.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.