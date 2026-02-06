Право на відпустку за вагітністю та пологами, відповідно до чинного законодавства, виникає у жінки після отримання нею листка непрацездатності. Цей документ є підставою для нарахування та виплати відпускних.

Факти ICTV дізнавалися, як розрахувати декретні виплати у 2026 році.

Декретні: як розрахувати та що впливає на виплати

Кожна вагітна жінка в Україні, незалежно від віку, має право на відпустку тривалістю 126 календарних днів (70 до пологів і 56 після). У разі ускладнених пологів або народження двійні чи більше дітей післяпологова відпустка продовжується до 70 днів, а загальна тривалість відпустки становить 140 днів. Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-3 категорії), мають право на ще більшу відпустку – 180 днів (90 до пологів і 90 після).

Жінка, яка перебуває в декретній відпустці, має право на отримання виплат у розмірі 100% середньої заробітної плати. Ця сума розраховується індивідуально бухгалтерією підприємства.

На те, як нараховують декретні виплати, впливають два основних фактори:

Середньоденна заробітна плата, що обчислюється на основі заробітку за певний період, що передує відпустці.

Тривалість лікарняного. Зазвичай це 126 днів, але може бути збільшено у разі ускладнених пологів або народження кількох дітей.

Необхідні документи

Для отримання відпускних жінка повинна подати до бухгалтерії такі документи:

Заява, у якій вказується точна дата початку відпустки.

Листок непрацездатності, що оформлюється лікарем.

Як самостійно розрахувати виплату на декретну відпустку: приклад обчислень

Декретні виплати розраховуються, як і звичайні лікарняні. Потрібно помножити середній дохід за один день на кількість днів у декреті.

Інструкція, як самостійно розрахувати декретні:

Якщо жінка пішла у декретну відпустку у березні 2026 року, розрахунок роблять із березня 2025 року до лютого 2026 року.

За цей рік вона отримала 250 000 грн. Потрібно поділити цю зарплатню на кількість днів у році, тобто на 365.

250 000 : 365 = 684,93 грн

Середня зарплата на день становить 684 грн 93 коп.

Цю цифру потрібно помножити на тривалість відповідно до лікарняного листка. Зазвичай це 126 днів.

684,93 х 126 = 86 301,37 грн

Тож отримуємо 86 301 грн 37 коп. Це і є сума виплат.

Як розрахувати декретні виплати для жінок, що не працюють

У 2025 році жінки, які не мали роботи й не перебували на обліку в центрі зайнятості, отримували допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами за доволі скромною формулою – лише 25% від прожиткового мінімуму.

Станом на 1 січня 2025 року цей показник дорівнював 3 028 грн, тож щомісячна сума фактично складала 757 грн, що навряд чи могло суттєво підтримати майбутню маму в період підготовки до народження дитини.

Із початку 2026 року держава переглянула підхід до фінансової підтримки родин із дітьми, оновивши як механізм призначення допомоги, так і їхні розміри. Законодавчі зміни, що набули чинності з 1 січня, торкнулися всієї системи так званих “дитячих” виплат.

Відтепер їх призначенням і перерахуванням займаються не органи соціального захисту населення, а Пенсійний фонд України, якому передано відповідні повноваження.

Особливо відчутно змінилася ситуація для жінок, які не охоплені системою загальнообов’язкового державного соціального страхування, тобто не працюють офіційно і не сплачують ЄСВ. Для них розмір допомоги по вагітності та пологах суттєво зріс: у 2026 році виплата розраховується, виходячи з 7 000 грн на місяць.

Якщо брати стандартну тривалість відпустки у 126 календарних днів, загальна сума становитиме близько 29,4 тис. грн, що у кілька разів перевищує торішній рівень підтримки.

Окремо варто враховувати, що для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, розмір допомоги визначається інакше, адже він прив’язаний до призначеної допомоги з безробіття, а не до фіксованого соціального показника.

Джерело : Дія

