Як розрахувати декретні виплати у 2026 році: приклад обчислень
Право на відпустку за вагітністю та пологами, відповідно до чинного законодавства, виникає у жінки після отримання нею листка непрацездатності. Цей документ є підставою для нарахування та виплати відпускних.
Факти ICTV дізнавалися, як розрахувати декретні виплати у 2026 році.
Декретні: як розрахувати та що впливає на виплати
Кожна вагітна жінка в Україні, незалежно від віку, має право на відпустку тривалістю 126 календарних днів (70 до пологів і 56 після). У разі ускладнених пологів або народження двійні чи більше дітей післяпологова відпустка продовжується до 70 днів, а загальна тривалість відпустки становить 140 днів. Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-3 категорії), мають право на ще більшу відпустку – 180 днів (90 до пологів і 90 після).
Жінка, яка перебуває в декретній відпустці, має право на отримання виплат у розмірі 100% середньої заробітної плати. Ця сума розраховується індивідуально бухгалтерією підприємства.
На те, як нараховують декретні виплати, впливають два основних фактори:
- Середньоденна заробітна плата, що обчислюється на основі заробітку за певний період, що передує відпустці.
- Тривалість лікарняного. Зазвичай це 126 днів, але може бути збільшено у разі ускладнених пологів або народження кількох дітей.
Необхідні документи
Для отримання відпускних жінка повинна подати до бухгалтерії такі документи:
- Заява, у якій вказується точна дата початку відпустки.
- Листок непрацездатності, що оформлюється лікарем.
Як самостійно розрахувати виплату на декретну відпустку: приклад обчислень
Декретні виплати розраховуються, як і звичайні лікарняні. Потрібно помножити середній дохід за один день на кількість днів у декреті.
Інструкція, як самостійно розрахувати декретні:
- Якщо жінка пішла у декретну відпустку у березні 2026 року, розрахунок роблять із березня 2025 року до лютого 2026 року.
- За цей рік вона отримала 250 000 грн. Потрібно поділити цю зарплатню на кількість днів у році, тобто на 365.
250 000 : 365 = 684,93 грн
- Середня зарплата на день становить 684 грн 93 коп.
- Цю цифру потрібно помножити на тривалість відповідно до лікарняного листка. Зазвичай це 126 днів.
684,93 х 126 = 86 301,37 грн
Тож отримуємо 86 301 грн 37 коп. Це і є сума виплат.
Як розрахувати декретні виплати для жінок, що не працюють
У 2025 році жінки, які не мали роботи й не перебували на обліку в центрі зайнятості, отримували допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами за доволі скромною формулою – лише 25% від прожиткового мінімуму.
Станом на 1 січня 2025 року цей показник дорівнював 3 028 грн, тож щомісячна сума фактично складала 757 грн, що навряд чи могло суттєво підтримати майбутню маму в період підготовки до народження дитини.
Із початку 2026 року держава переглянула підхід до фінансової підтримки родин із дітьми, оновивши як механізм призначення допомоги, так і їхні розміри. Законодавчі зміни, що набули чинності з 1 січня, торкнулися всієї системи так званих “дитячих” виплат.
Відтепер їх призначенням і перерахуванням займаються не органи соціального захисту населення, а Пенсійний фонд України, якому передано відповідні повноваження.
Особливо відчутно змінилася ситуація для жінок, які не охоплені системою загальнообов’язкового державного соціального страхування, тобто не працюють офіційно і не сплачують ЄСВ. Для них розмір допомоги по вагітності та пологах суттєво зріс: у 2026 році виплата розраховується, виходячи з 7 000 грн на місяць.
Якщо брати стандартну тривалість відпустки у 126 календарних днів, загальна сума становитиме близько 29,4 тис. грн, що у кілька разів перевищує торішній рівень підтримки.
Окремо варто враховувати, що для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, розмір допомоги визначається інакше, адже він прив’язаний до призначеної допомоги з безробіття, а не до фіксованого соціального показника.