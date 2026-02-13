Марина Терюханова, редакторка стрічки
Пільги для Героїв України: на що мають право нагороджені військові та їхні родини у 2026 році
Звання Героя України присвоюється наказом президента України за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень.
У законі №1549-III Про державні нагороди України також зазначено, що разом із почесним званням Герой України військовий нагороджується орденом Золота зірка.
Що ж дає цей статус, які пільги передбачені для Героїв України та їхніх сімей та в яких випадках можуть позбавити почесного звання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Які пільги можуть отримати військові зі статусом Герой України у 2026 році
Надання пільг Героям України та членам їхніх сімей регулюється законом № 3721-XII Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, а також податковим та митним законодавством.
Особи, яким присвоєно звання Героя України, а також родини загиблих, що отримали це звання посмертно, мають право на безкоштовне надання житла або на грошову компенсацію замість нього.
Передбачена виплата у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених станом на 1 січня відповідного року.
Громадяни України, що отримали почесне звання Герой України, мають право на:
- щомісячні виплати в розмірі трьох мінімальних зарплат, визначених на 1 січня календарного року (у 2026 році – 25 941 грн);
- надбавки до пенсії в розмірі 200% мінімальної пенсії за віком (5 190 грн у 2026 році);
- забезпечення ліками за рецептом з можливою доставкою додому за висновком лікаря;
- безкоштовне зубне протезування, окрім протезів з дорогоцінних металів;
- звільнення від оплати за квартиру та комунальні послуги (в разі відсутності централізованого опалення надається паливо за нормами, встановленими для населення);
- безкоштовний капремонт будинку чи квартири або надання грошової компенсації на його проведення;
- першочергове відпущення будматеріалів місцевого виробництва для будівництва чи ремонту індивідуального житлового будинку;
- першочергове покращення житлових умов (до 20 кв. м додатково) за рахунок державного чи громадського житлового фонду.
- пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету (визначаються чинним податковим та митним законодавством);
- безкоштовну приватизацію квартири;
- позачергове надання послуг усіх видів зв’язку;
- позачергове придбання квитків на проїзд у будь-якому водному, залізничному, автомобільному чи авіатранспорті;
- щомісячну компенсацію 50 літрів бензину для автівки відповідно до актуальних цін на пальне;
- позачергове користування всіма видами послуг у спортивно-оздоровчих, культурно-видовищних та торговельно-побутових закладах;
- переважне право залишитися на робочому місці під час скорочення штату, а в разі ліквідації роботодавця – першочергове працевлаштування;
- безкоштовне навчання та перекваліфікацію, зокрема на курсах і в платних навчальних закладах;
- щорічну оплачувану відпустку та додаткову (за власний рахунок) на три тижні у зручний час поза графіком;
- безкоштовне поховання померлого/загиблого Героя України та встановлення пам’ятника за рахунок держави;
- спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за встановленим Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов’язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сім’єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором.
Крім того, люди зі званням Героя України та їхні родини (дружина/чоловік та діти до 18 років) мають право на безкоштовне лікування та реабілітацію у медзакладах усіх типів.
В яких випадках нагороду Герой України можуть забрати
Закони України передбачають ситуації, в яких Героя України можуть позбавити почесного звання та винагород. Це відбувається лише за указом президента України, коли особа, що є Героєм України, скоїла тяжкий злочин, що визнано судом.
Також звання Герой України можуть позбавити в рамках закону Про санкції. Тобто застосувати позбавлення державних винагород і пільг як персональну санкцію за дії проти держави.