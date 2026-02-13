Більшість пенсіонерів в Україні мають невелику пенсію. Якщо людина не може розраховувати на фінансову підтримку від родичів чи заздалегідь не подбала про заощадження, вона ризикує опинитися в економічно вразливому становищі. У такому разі пільги можуть дуже допомогти.

Що відомо про пільги пенсіонерам в Україні 2026 — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Пільги пенсіонерам в Україні у 2026 році: список

Згідно із законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування мінімальний розмір пенсії за віком встановлено в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум — 3 328 гривень, а мінімальна зарплата — 8 647 гривень.

Мінімальна пенсія у 2026 році складає 2 595 гривні.

Це дуже мала сума, тому для полегшення фінансового становища та соціального захисту літніх людей, держава пропонує пенсіонерам низку пільг. Наводимо найбільш актуальні пільги пенсіонерам в Україні.

Право на безкоштовний проїзд у громадському наземному транспорті

Пенсіонери в Україні мають право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті та в приміських поїздах за наявності відповідного посвідчення чи довідки ПФУ. На проїзд у маршрутках пільги не застосовуються.

Право на субсидію в оплаті ЖКП

Для пенсіонерів продовжує діяти право на отримання субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Розмір залежить від доходу домогосподарства та вартості послуг.

Якщо витрати на оплату рахунків за послуги ЖКП перевищують 15% від щомісячного доходу, тоді можна оформити субсидію. Для її отримання необхідно звернутися до соціальних служб та надати заяву й декларацію про доходи.

Також пенсіонери, які проживають у сільській місцевості й мають досвід роботи у певних професіях, можуть скористатися 100% знижкою на оплату комунальних послуг.

Мають право на пільгу такі працівники:

медичні працівники, фармацевти;

педагогічні працівники;

працівники музеїв та бібліотек;

фахівці із захисту рослин;

працівники державних та комунальних культурних закладів та установ освіти.

Ця пільга також стосується придбання твердого та рідкого палива для печей і скрапленого газу.

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільги, повідомляють у ПФУ.

Пільги на опалення

У Пенсійному фонді України повідомили, що в 2026 році держава надає підтримку громадянам, які опалюють свої оселі виключно твердим паливом і не користуються централізованим опаленням, газом чи електроопаленням. Такі домогосподарства можуть розраховувати на житлову субсидію, пільги або грошову допомогу для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива.

Крім того, громадяни можуть одночасно користуватися субсидією або пільгою й для оплати інших житлово-комунальних послуг — зокрема електроенергії, водопостачання, газу для приготування їжі та вивезення сміття.

Житлова субсидія на тверде паливо надається один раз на рік — на опалювальний сезон. Для її оформлення необхідно подати заяву та декларацію про доходи й витрати за встановленою формою.

Пільга на тверде паливо також надається щорічно тим громадянам, які внесені до відповідного Реєстру осіб, що мають право на пільги. Для отримання пільги потрібно подати заяву за встановленою формою та довідку, яка підтверджує наявність у будинку пічного опалення.

Право на отримання безоплатної юридичної допомоги

Для пенсіонерів передбачена безоплатна юридична допомога, яка забезпечується державою і повністю (частково) фінансується коштом державного бюджету. Проконсультуватися з юристом можна під час вирішення питань щодо нарахування пенсій, соціальних виплат, майнових проблем тощо.

Скасування сплати земельного податку

Пенсіонери за віком звільнені від сплати земельного податку, згідно зі статтею 281.1. Податкового кодексу України. Однак пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають права на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку, а саме 60 років.

Безкоштовна парковка

Багато літніх людей не знають, що можуть безкоштовно паркувати свої автомобілі на платних парковках.

Вікові доплати для пенсіонерів 2026

Деякі пенсіонери у 2026 році отримають підвищені виплати — надбавки при досягненні певного віку.

Пенсійні виплати підвищили пенсіонерам, які досягли 70, 75 або 80-річчя. Головною умовою нарахування доплати є те, що пенсія отримувача не має перевищувати 10,34 тис. грн.

Вікові доплати призначаються у таких розмірах:

для осіб, яким виповнилося 70 років та до 75 років – 300 грн;

70 років та до 75 років – 300 грн; для осіб, яким виповнилося 75 років та до 80-річчя – 456 грн;

для осіб, яким виповнилося 80 років – 570 грн.

Водночас до пенсії доплачується лише одна компенсаційна доплата (декілька доплат за різні вікові категорії не доплачуються), — зазначено на сайті ПФУ.

Пенсіонери, старші за 80 років можуть отримати додаткові гроші до пенсії, але таку допомогу потрібно оформлювати. Спеціальна надбавка до пенсії виплачується не всім пенсіонерам, а лише певним категоріям.

Додаткові виплати можуть отримати:

пенсіонери, вік яких понад 80 років; особи, що отримують пенсію за віком; пенсіонери, які проживають самі або потребують постійного стороннього догляду.

Які податки не сплачують пенсіонери

Пенсіонери, які отримують виплати за віком, можуть не сплачувати земельний податок.

Це можливо за умови, якщо ділянка пенсіонера відповідає визначеним лімітам:

ділянки до 0,01 гектара — призначені для будівництва гаражів;

ділянки до 0,10 гектара – призначені для дачного будівництва;

ділянки до 0,12 гектара – призначені для садівництва;

ділянки до 0,25 гектара – призначені для будівництва житлових будинків і господарських споруд у селах;

ділянки до 0,10 гектара – призначені для житлового будівництва у містах;

ділянки до 0,15 гектара – призначені для житлового будівництва у селищах;

ділянки до 2 гектарів – призначені для особистого селянського господарства.

